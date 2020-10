Martina Colombari cosa mangia e cosa beve per essere così in forma e bella (Foto)

Ognuno sceglie come sentirsi in forma e Martina Colombari si sente benissimo e a Vanity Fair ha confidato cosa mangia, cosa beve, ogni quanto si allena e tutto ciò che fa da sempre per essere così bella (foto). Troppo magra o troppa attività fisica, alla splendida ex Miss Italia non interessano le critiche, ciò che dovrebbe interessare tutte le donne è sentirsi bene nel proprio corpo e soprattutto in salute. Martina Colombari si allena da sempre, da 16 anni si affida allo stesso personal trainer e se desidera si allena anche tutti i giorni. Non solo in palestra con i pesi ma anche all’aperto utilizzando il corpo come resistenza. In più corre anche un po’ e tutto è per vivere meglio. Ovvio che con tutto questo sport il magiare sano sia una parte fondamentale della sua vita. Così spiega alla rivista cosa mangia e non solo, scelte importanti, basta informarsi e tutti possono limitare ciò che fa male, magari possiamo limitare nella nostra vita anche le persone negative.

MARTINA COLOMBARI DALLA DIETA ALLA ROUTINE DI BELLEZZA

“È inutile girarci intorno se hai uno stile di vita sano vivi meglio e vivi di più. Possiamo mettere il nostro corpo in una condizione ideale, limitando grassi, come quelli della carne rossa, zuccheri, sale, facendo attività fisica, scegliendo un lavoro che piace, se si può, cercando degli amici veri e non semplici conoscenti che si è obbligati a vedere per qualsiasi motivo. Attraverso l’alimentazione, in primis, si fanno scelte importati per la salute”. Quindi un bel no a troppi carboidrati raffinati. Ha scoperto la farina di ceci che considera buonissima. “Mangio molti legumi, li cucino in zuppe, o come hamburger, oppure preparo un piatto indiano, si chiama dal, fatto con lenticchie gialle e curcuma, a volte punto su insalata e feta, è un modo di mangiare che porta via più tempo ma è più equilibrato”.

Se magari a pranzo mangia esagera a cena fa attenzione. Inoltre beve tanto ma ha fatto una scelta: “ Poi bevo tantissimo e con frequenza, non solo dopo l’attività fisica. Di solito un litro e mezzo di acqua al giorno e ho da poco scoperto le acque funzionali Levissima + che bevo volentieri perché hanno un buon arricchimento di minerali e vitamine e aiutano a reintegrare zinco, magnesio, potassio o le vitamine del gruppo B, senza che siano presenti zuccheri o calorie”. Tutti ottimi consigli.