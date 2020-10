Giulia de Lellis racconta della bruttissima aggressione subita in strada a Milano

Nelle ultime ore, l’esperta di tendenze Giulia De Lellis ha raccontato un episodio davvero brutto in cui si è trovata ad essere vittima. La ex protagonista di Uomini e Donne ha subito una aggressione mentre era per strada a Milano. Questo triste episodio è successo oramai due settimane fa ma la De Lellis ha voluto raccontare tutto al suo esercito di followers. La ragazza ha anche tranquillizzato tutti spiegando che adesso sta bene ma che cosa è successo quel giorno a Giulia De Lellis? “Ho letto qualche articolo infelice, ogni tanto capita purtroppo, dicono di una brutta aggressione che ho subito e che le molte persone intorno a me invece di aiutarmi mi hanno scattato delle foto infelici“ ha così iniziato su Instagram.

Giulia De Lellis aggredita per strada: ecco che cosa è successo davvero

“Allora di questa aggressione purtroppo è vero, è successo due settimane fa, non ve ne ho parlato perché ci sta pensando chi di dovere” ha così spiegato Giulia De Lellis ai suoi fan. “Poi onestamente se dovessi raccontarvi tutte le cose terribili che mi sono successe negli ultimi mesi inerenti a queste cose maledette non è più finita” ha proseguito l’influencer. “Non ho voglia di dargli importanza non mi va neanche di mettervi queste angosce, me le sono vissute in privato come è giusto che sia. È giusto che determinate cose vengano vissute così” ha allora affermato la De Lellis sul social network.

Giulia De Lellis cerca di tranquillizzare i fan dopo l’aggressione per strada

L’esperta di tendenze ha spiegato di stare bene e ha tranquillizzato i followers: “Sto benissimo, fortunatamente non sono riusciti a farmi del male, ma ci tenevo a dirvi una cosa”. Poi ha spiegato: “Non c’era nessun tipo di spettatore a guardarmi o a scattare foto mentre succedeva tutto, l’unica persona che c’era è stata una persona gentilissima che mi ha subito soccorsa e aiutata e la ringrazio pubblicamente. Quindi state sereni e non credete esattamente e sempre a tutto quello che si legge. Ormai l’avete capito come funziona qua questo mondo particolare”.