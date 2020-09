Giulia de Lellis rompe il silenzio e fa una dedica speciale ad Andrea Damante dai social

Come stanno le cose davvero tra Andrea Damante e Giulia de Lellis? Non è molto chiaro, soprattutto ai fans dei Damellis che continuano ad avvistarli in giro per Milano ben sapendo però che i due ormai non vivono più nemmeno insieme. Giulia ieri ha voluto fare un po’ di chiarezza rispondendo alle domande dei fans che le hanno chiesto se avesse voglia di parlare di quello che a oggi, per tutti, è il suo ex. Dalle parole di Giulia a dire il vero, non si capisce molto bene quello che lei e Andrea sono oggi. Ma si evince che si vogliono bene e che questa volta, a differenza del passato, non si faranno del male anche a distanza.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: UNA DEDICA PER DIRSI ADDIO

Le parole di Giulia de Lellis:

“Questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto.. lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. E’ bene che sappiate anche le distanze e il tempo non cambieranno ma alcuni legami. Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita. Ci siamo l’uno per l’altra senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci il meglio insieme o separati che sia”.

Effettivamente sui social, una delle ultime foto di Giulia e Andrea insieme risale al 16 luglio anche se poi ad agosto, la De Lellis, aveva postato delle storie dicendo di trovarsi a Milano, dove era passata per salutare il Dama. A quanto pare erano solo convenevoli, visto che la relazione è finita da due mesi o poco più, come ci ricorda l’influencer…

Una dedica per dirsi addio quella che Giulia ha fatto al suo ex. Ma i fans dei Damellis non ci stanno e vorrebbero sapere di più. Tempo al tempo, quelle poltrone di Verissimo potrebbero presto tornare a ospitare uno dei due!