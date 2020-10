Tutti pazzi per Daniele Scardina a Ballando. La Smith commenta: “Sei il figlio che avrei voluto avere”

Che grande successo per Daniele Scardina questa avventura a Ballando con le stelle 2020. E pensare che a causa del covid 19, il pugile ha anche rischiato di non scendere in pista. Ma per fortuna il doppio tampone ha fatto il miracolo e Daniele è oggi uno dei protagonisti indiscussi dello show del sabato sera di Rai 1. Così bravo che non si parla di lui ormai più come dell‘ex fidanzato di Diletta Leotta. Ecco come il gossip può finire in secondo piano: mostrando la propria personalità e dimostrando di essere uno che si mette in gioco, che ha talento, che cerca di fare il meglio che può.

E Daniele piace non solo perchè ha un talento innato per il ballo, favorito a quanto pare anche dal suo lavoro di pugile. Ma piace anche perchè ci racconta chi è. Un ragazzone che viene sempre giudicato dalla copertina, come lui stesso ha raccontato in un video mandato in onda il 17 ottobre 2020 a Ballando con le stelle. Un ragazzone pieno di tatuaggi, che fa il pugile e che quindi viene subito etichettato come un bad boy. Ma nel caso suo, mai parafrasi fu più sbagliata.

TUTTI PAZZI PER DANIELE SCARDINA A BALLANDO CON LE STELLE 2020

Daniele è quel bravo ragazzo che si è rimboccato le maniche alla ricerca della sua strada, lasciando le difficoltà della periferia, con il sogno di non deludere mai la sua mamma. E’ quel ragazzo partito con una valigia carica di speranze e sogni e che ha realizzato tutto, come spiega oggi, anche con l’aiuto di Dio. Ed è un messaggio di fede, speranza, amore, sacrificio, quello che Daniele vuole dare, non solo ai giovani ma anche ai tanti adulti che lo seguono. E visto che Selvaggia Lucarelli gli ha chiesto cosa vuole fare da grande, rispondiamo noi: potrebbe essere un nuovo influecer mandato dal Signore, chi lo sa! Ci sono tanti messaggi insulsi che arrivano via social, qualcosa di concreto e sano non farebbe male.

E in attesa di scoprire cosa farà dopo Ballando con le stelle, Daniele intanto incassa. Complimenti e palette con voto 10. E una frase di Carolyin Smith che lascia il segno: “Se avessi avuto un figlio lo avrei voluto come te“.

Che dire, Milly Carlucci ci ha davvero visto lungo…