Chiara Ferragni pubblica la prima foto della figlia, il viso è già un’emozione

L’emozione di Chiara Ferragni e Fedez nel vedere per la prima volta il viso della figlia la conoscono bene tutte le mamme e i papà rimpiangendo magari di non avere ripreso il momento dell’ecografia. Per tutti ci ha pensato Chiara Ferragni che ai primi mesi di gravidanza sta vivendo per la secondo volta la più stravolgente delle emozioni. La figlia della Ferragni non è ancora nata ma è già apparsa sui social con un accenno dei suoi lineamenti. Un controllo ecografico di routine e il volto della bimba fa piangere la influencer. In questo periodo la lacrime è facile e il momento così intimo viene ripreso dal papà. Potranno così mostrarlo a Leone, potranno rivedere quegli attimi così preziosi ogni volta che vorranno e sui social c’è il primo piano della piccolina che non ha ancora un nome ma è già famosa. Tra qualche mese avrà sua figlia tra le braccia ma l’emozione è già fortissima e immaginiamo Fedez sia sempre più in ansia.

CHIARA FERRAGNI PRESENTA AL MONDO SUA FIGLIA CON L’IMMAGINE TRIDIMENSIONALE DEL FETO

E’ incredibile quanto la tecnologia aiuti la famiglia a vivere la gravidanza in modo completo. L’ecografia che mostra l’immagine tridimensionale del feto fa già vivere in modo più concreto ciò che sarà. Chiara Ferragni così come tutte le mamme e i papà in dolce attesa non deve solo immaginare come sarà sua figlia, può vederla e non sta nella pelle, la piccolina che è ancora ai primi mesi di formazione è lì su Instagram per tutti. C’è anche un confronto tra le due ecografie, Leone e la sua sorellina, sembrano così diversi ma è ancora davvero troppo presto per dirlo.

La curiosità sul nome è grande. “Ciao mia baby girl” scrive Chiara e chissà come e quando lei e Fedez ci daranno qualche indizio sul nome, magari lasceranno la scelta al fratello maggiore.