Fedez e Chiara Ferragni confermano: sorellina in arrivo per Leone, la sua reazione (Foto)

E’ ancora una volta Leone il protagonista del video con cui Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato che il loro piccolino avrà presto una sorellina (foto). Fiocco rosa per la Ferragni e Fedez, la conferma è appena arrivata, il sesso del secondogenito è adesso ufficiale. Pochi giorni fa la coppia aveva smentito, ma non il sesso del bebè in arrivo, solo il fatto che loro avessero dato la notizia. Chiara non sapeva ancora di essere in attesa di una bimba? Forse lo sapeva già ma giustamente aveva già pensato a come dirlo al mondo intero e voleva essere lei a farlo sui social. “Sei contento che avrai una sorellina?” chiede il rapper a suo figlio seduto nel seggiolone con in mano i classici biscotti che i piccoli adorano e la bottiglietta d’acqua ben visibile. Meraviglioso Leone che ha fatto sorridere tutti con la sua dolcezza e con un sorriso piena di gioia. “Sì” è la risposta del piccolo. In arrivo subito il bacio di mamma Chiara mentre Fedez continuava ad urlare felice.

CHIARA FERRAGNI INCINTA DI UNA BIMBA

Sarà femmina, la Ferragni adesso ha la certezza che Leone avrà una sorellina. La famiglia è al settimo cielo e i follower già immaginano come saranno le loro storie su Instagram, cosa farà indossare alla sua principessa e quanto impazziranno tutti i brand. Non c’è dubbio che i Ferragnez abbiano trovato il modo più dolce e di grande effetto per annunciare prima la gravidanza e poi il sesso del bebè.

COME SI CHIAMERA’ LA FIGLIA DI CHIARA FERRAGNI?

Dopo avere scoperto il colore del secondo fiocco adesso si inizia a indagare su quale potrebbe essere il nome della bimba. Ci sono già indizi sui profili social? I più attenti attendono con ansia.