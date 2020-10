Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia? L’influencer smentisce

Chiara Ferragni è incinta, e fin qui, non ci piove. Dopo settimane in cui sui social in tantissimi avevano fatto notare con gioia che le forme della influencer erano cambiate, Chiara e Federico avevano deciso di annunciare a tutti che stavano aspettando il secondo figlio. E così Fedez e la Ferragni avevano anche mostrato il giorno in cui hanno fatto il test di gravidanza, il giorno in cui hanno detto ai loro cari della lieta notizia. Insomma hanno condiviso, come fanno sempre con gioia, anche questi istanti magici della loro vita. C’è solo una cosa che al momento non hanno detto: il sesso del bambino che aspettano. Ma la notizia sembra essere trapelata lo stesso, lo riferisce Oggi che annuncia di aver scoperto che la coppia aspetta una bambina.

La Ferragni però, pochi minuti dopo la pubblicazione della notizia, ha fatto un post in cui ben si capisce che nè lei nè Fedez hanno confermato questa indiscrezione.

CHIARA FERRAGNI E FEZED ASPETTANO UNA FEMMINUCCIA?

Queste le poche righe pubblicate sul sito di Oggi che arriva poi in edicola con il servizio dedicato alla coppia:

Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno annunciato da pochi giorni di essere in attesa del secondo figlio. L’imprenditrice è alla sedicesima settimana di gravidanza e Oggi in edicola è in grado di anticipare che il secondo figlio della coppia è femmina!

A questa notizia la Ferragni ha ribattutto:

Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi ( come sempre)?

Dalle parole dell’influencer sembrerebbe evidente quindi che al momento lei e Fedez non abbiano ancora intenzione di parlare del sesso del bambino e che quindi questa notizia, non è vera.

Oggi ha dedicato questa settimana persino la cover alla coppia, lanciando lo scoop, cosa che però a quanto pare, non è molto piaciuta alla Ferragni che ha preso subito le distanze. Nei giorni scorsi aveva detto che le piacerebbe molto avere una femminuccia dopo Leone, che ha due anni e mezzo. Ma nessuna conferma è arrivata da lei o da suo marito…