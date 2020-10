Shopping col pancino per Chiara Ferragni che sceglie jeans e chiodo (Foto)

Primo shopping col pancino per Chiara Ferragni che ha scelto di indossare jeans e chiodo nero in pelle (foto). Così vestita il pancino non si nota; anche sui social ha provato a mostrare il ventre arrotondato ma è davvero piccolissimo. Capelli legati, jeans strappati, l’immancabile chiodo nero, Chiara Ferragni esce di casa e si fa accompagnare da un amico e dall’autista in una gioielleria al centro di Milano. Sceglie un bracciale, i paparazzi scattano foto su foto e i più attenti pensano che sia un regalo per Fedez. Sta per arrivare il compleanno del rapper e forse i paparazzi hanno già rovinato la sorpresa dell’influencer per suo marito. Ovviamente gioielleria di lusso per Chiara Ferragni che esce dopo l’acquisto scortata dalla guardia del corpo. Non dice no però a chi le chiede un selfie ma è indispensabili che tutti siano con la mascherina e distanza, niente selfie abbracciati.

CHIARA FERRAGNI COL MAGLIONCINO CHE COPRE APPENA IL PANCINO

La Ferragni si nasconde dietro la mascherina, indossa un maglioncino corto che le copre appena il pancino, tira bene le maniche facendole uscire dal chiodo e procede a passo svelto verso l’auto.

Il 15 ottobre Fedez compirà 31 anni e chissà se anche questa volta ci saranno polemiche per la festa che la influencer organizzerà per suo marito. Pochi giorni fa l’annuncio più bello, l’arrivo del secondo bebè per la coppia che continua a mostrare gran parte della loro vita sui social. Si scommette sul sesso del piccolo ma gli indizi sono già tutti per una bimba, tantissimo il rosa proposto sia da Fedez che da Chiara.

Su Instagram c’è anche una nuova versione della Ferragni, quella mora, ma solo per il video Bella Storia, l’ultimo pezzo di Fedez, anche se in tanti le chiedono di restare così, con i capelli scuri è bellissima.