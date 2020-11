Per il suo compleanno Alessia Marcuzzi ha apparecchiato con i regali delle amiche (Foto)

Ha ricevuto tantissimi fiori Alessia Marcuzzi per il suo compleanno ma sono i regali di due amiche ad averla emozionata un po’ di più (foto). La Marcuzzi ieri ha compiuto 48 anni, per la prima volta niente festa di compleanno con tanti amici ma solo con la sua famiglia, o meglio solo con il marito e la piccola Mia. A tavola con loro non c’era nemmeno Tommaso, il primogenito. Questo bruttissimo periodo rende tutto un po’ triste, anche i compleanni, ma le amiche di Alessia Marcuzzi hanno trovato il modo di essere con lei pur non potendo correre a farle gli auguri. Con la piccola Mia ha aperto un pacco enorme, una scatola che le è stata recapitato ieri. Curiosa ha cercato di immaginare cosa ci fosse dentro. Sorpresa! Le amiche della conduttrice hanno pensato a come apparecchiare la tavola, anzi a come renderla deliziosa con pochi dettagli.

IL COMPLEANNO DI ALESSIA MARCUZZI CON I REGALI DELLE AMICHE

Ovviamente loro conoscono benissimo i suoi gusti e hanno pensato a un table set perfetto per lei che adora le margherite. Vasetti con le margherite, sottopiatti di legno, un po’ di verde e le candele, i segnaposto in legno e ancora altri vasetti per le candele.

Erano solo in tre a tavola ma ad Alessia Marcuzzi è piaciuto moltissimo questo regalo. Un dolce panna e cioccolato con le candeline e il numero 48 in evidenza. Alessia non ha alcun timore di dire quanti anni ha compiuto ieri.

Atmosfera rilassata e romantica con candele, musica dolce di sottofondo e i tantissimi auguri ricevuti dalle amiche famose che le hanno invaso casa con i fiori. Dagli auguri ai regali le firme di Elisabetta Canalis, Federica Fontana, Emma Marrone, Elisa, Katia Follesa, Alessia Ventura, Michela Coppa, Jane Alexander, Miriam Leone, Paola Turci, Levante, Roberta Capua, Ambra, Nicoletta Romanoff e tante altre tra fiori di campo, rose rosse e bianche e girasoli.