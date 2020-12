Ultimi ritocchi per Francesca Cipriani: ha fatto needling e liposuzione (Foto)

Non è semplice stare dietro ai vari ritocchi delle vip ma Francesca Cipriani è generosa e sincera e rivela da sola liposuzione e needling incuriosendo soprattutto su quest’ultimo intervento (foto). E’ il suo regalo per Natale, anzi i regali perché di interventi Francesca Cipriani ne ha fatti ben due, diversi, e in pratica riguardano gran parte del suo corpo. Sta bene ed è felice, ancora una volta soddisfatta di avere ceduto ai ritocchini. Cosa ha fatto questa volta la Cipriani, altro volume o ha tolto qualcosina? Ormai è chiaro, si ispira molto a Kim Kardashian e dopo avere allargato le forme un po’ qua e là questa volta per Natale si è regalata il needling e già che c’era ha tolto un po’ di grasso con la liposuzione. Bendata un po’ ovunque si è mostrata in gran forma e sorridente sul letto della clinica scelta.

FRANCESCA CIPRIANI COME SARA’ DOPO I DUE INTERVENTI ESTETICI?

In tanti stanno approfittando di questo periodo di mascherine per un ritocchino senza essere notati ma la Pupa non solo non si fa mancare nulla ma si mostra ancora prima di scoprire il risultato definitivo.

Il needling ovviamente l’ha già fatto Kim Kardashian e serve a stimolare la pelle in attraverso micropunture con un piccolo rullo montato con dei sottilissimi e cortissimi aghi, in questo modo addio invecchiamento del viso, del collo e del decolleté, addio a cicatrici, acne, rughe e macchie. La liposuzione sappiamo bene che toglie il grasso e lei l’ha tolto sotto il mento, sui fianchi e sulle braccia. E’ contentissima Francesca che ringrazia tutti per l’affetto. “Sto bene, sto benone. Grazie per tutto l’affetto siete carinissimi” ha scritto ai suoi follower.

“È un trattamento stupendo per diventare ancora più bella… A Natale ognuno si regala quello che più gli piace” ha concluso mostrando il post operazione.