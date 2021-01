Federica Lepanto incinta, l’ex gieffina diventa mamma per la prima volta (Foto)

E’ la mamma di Federica Lepanto ad annunciare sui social che l’ex gieffina è incinta (foto). Gioia immensa per la nonna e immaginiamo anche per la Lepanto che molti ricorderanno vincitrice del Grande Fratello ma anche nel cast di Temptation Island. La dolce mammina non ha ancora commentato la notizia, nessun dettaglio sulla gravidanza ma il commento della signora Norma è: “Il più bel dono! Grazie di cuore!”. Ed è il regalo più bello per il Natale appena passato. Cinque anni fa la partecipazione di Federica al Grande Fratello, vinse mostrando se stessa, senza finzioni. Forse ricorderete i suoi baci ad Alessandro Calabrese e poi l’arrivo nella casa delle sorelle Vella; Lidia era tornata per riprendersi il suo ex fidanzato. Poi le confidenze dolorose della bella salernitana e alla fine la sua vittoria. Nel 2019 ha partecipato anche a Temptation Island ma il suo percorso è durato poco.

FERICA LEPANTO INCINTA FELICE CON CRISTIAN PICILLI

Nell’immagine scelta dalla mamma di Federica il pancione è reso evidente dal bacio che dà a sua figlia. La Lepanto aveva invece indossato per Natale un abito rosso che nascondeva le sue forme più morbide.

Da sempre l’ex gieffina è molto discreta sulla sua vita privata, non solo sui social non racconta niente della gravidanza ma solo di recente ha taggato il suo compagno in una foto insieme. Non ha sfruttato la sua popolarità dopo i due reality a cui ha partecipato, si è laureata e oggi lavora come infermiera. Facile intuire che per lei non sia un periodo semplice vista l’emergenza sanitaria. La scorsa primavera ha anche contratto il Covid superando tutto senza gravi conseguenze.