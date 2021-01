Laura Barriales è incinta, l’annuncio con la piccola Melania (Foto)

Laura Barriales è incinta, la bellissima showgirl spagnola mostra sui social il suo pancino già evidente. Più foto e una con la sua piccola Melania, la primogenita nata ad ottobre del 2018. Dopo poco più di due anni Laura Barriales è in dolce attesa per dare un fratellino alla sua dolcissima bimba. Sì, sarà un maschietto, lo dice la scritta sul maglioncino grigio, lo dice la cicogna che è azzurra, lo dice la mammina nel suo post; un nuovo meraviglioso post. Il mondo è cambiato, sta di certo vivendo la seconda gravidanza in modo diverso, con minore libertà ma la gioia resta la stessa e lei non può che essere felice di allargare la famiglia.

LAURA BARRIALES INCINTA DEL SECONDO FIGLIO



“Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza… e questa volta arriva il maschietto. IT’S A BOY”. Questa volta arriva il maschietto e la modella che è al quarto mese pensa a godersi questo momento magico. Da un bel po’ di tempo non la vediamo in tv, per il momento ha scelto di occuparsi prima della figlia, della famiglia, e poi del lavoro.