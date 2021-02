Chiara Ferragni dal parto al peso e la paura di non avere figli, le risposte ai follower (Foto)

Chiara Ferragni ha dedicato un po’ del suo tempo ai follower rispondendo alle domande e raccontando anche quando le dissero che avrebbe avuto difficoltà ad avere figli (foto). L’imprenditrice digitale è incinta del secondo figlio, nascerà una bimba e lei è emozionatissima, per niente preoccupata, non vede l’ora. Una bimba desideratissima così come Chiara Ferragni e Fedez desideravano Leo ma avevano paura fosse difficile per lei restare incinta. Era il 2016 e a Los Angeles un medico le disse che avendo la sindrome dell’ovaio policistico sarebbe stato difficile avere dei figli. Panico per la Ferragni che però ha iniziato subito a prendersi cura di se stessa, fisicamente e non solo.

PER CHIARA FERRAGNI IL PARTO CESAREO E’ SEMPRE LA SECONDA SCELTA

“Ho iniziato a prendere l’inositolo e dopo 7/8 mesi il ciclo è tornato regolarmente. A luglio 2017 sono rimasta incinta di Leo” ed è una delle sue risposte e Chiara aggiunge che da due anni è anche seguita da un bravissimo psichiatra: “… E ho cominciato da poco la terapia EMDR con un’altra specialista. Miglior regalo che io mi sia mai fatta. Dovrebbero provare tutti”.

Come sempre non manca la domanda sul peso: quanti chili ha preso con la seconda gravidanza? “10 e sono alla 32esima settimana. Con Leo ero arrivata a 15 kg e ho partorito alla 37esima. Ricordatevi però che ognuno è diverso”.

Il parto cesareo non si può escludere, dipende dalle circostanze, è ovvio, ma Chiara Ferragni spera che anche la sua bambina come Leo nascerà con un parto naturale.