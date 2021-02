La colazione di Belen incinta, tutti i giorni è sempre la stessa (Foto)

Tutti pazzi per Belen incinta, tutti i suoi fan vogliono sapere tutto sulla sua dolce attesa e lei ringrazia per l’affetto, per gli auguri, cerca di non badare alle critiche e mostra un po’ della sua vita. Tra le tante foto pubblicate da Belen Rodriguez e dalla rivista Chi anche le immagini della sua colazione e lei dolcissima che pensa di essere un bel bombolone. Cosa mangia ogni mattina Belen, soprattutto adesso che è in dolce attesa? Sempre la stessa colazione, latte d’avena, fiocchi d’avena, cereali integrali e dolcificante. Da sempre la showgirl argentina è molto attenta alla sua alimentazione. Preferisce preparazioni semplici, la fanno sentire meglio e in forma. In gravidanza però si concede di certo un po’ di coccole e se la colazione è sempre la stessa per il resto accontenta le sue voglie.

BELEN INCINTA: “PER TORNARE IN FORMA CI SARA’ TEMPO”

Si gode la sua seconda gravidanza, in un’età più matura, sapendo a cosa va incontro e magari più serena. Non a caso cerca di accontentare tutte le sue voglie: “Perché così è contento pure il bimbo! Per tornare in forma ci sarà tempo”. Il fisico inevitabilmente cambia in fretta, le forme di Belen sono più morbide, lei è bellissima come sempre e si definisce “un bel bombolone”.

Le nausee non sono mancate, l’abbiamo vista infatti anche con il braccialetto che l’aiutava a stare meglio. Ha confidato che per lei la gravidanza è faticosa: “Il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio” e lo è per tutte le mamme, per lei anche un po’ di più perché con il corpo ci lavora.

A pranzo spesso ci pensa la sua mamma a preparare il pranzo. Veronica Cozzani è bravissima in cucina e a casa di Belen gli ospiti non mancano.