Come sta Francesca Fialdini? “Oggi è un gran bel giorno” (Foto)

Un messaggio di Francesca Fiadini sul suo profilo social e dopo averla vista in forma in collegamento da casa è la conduttrice ad aggiornare tutti sul suo stato di salute. Una foto mentre la Fialdini fa colazione, un selfie mentre sorseggia qualcosa dalla tazza gialla. Francesca Fialdini si sta riprendendo del tutto, non ha avuto bisogno di grandi cure, è rimasta a casa a riposto e distante da tutti ma come la maggior parte dei contagiati dal Covid non sentiva più sapori. Il cibo tutto uguale ma da oggi è cambiato qualcosa. “Oggi è un gran bel giorno. La colazione sa di caffè” ha commentato nel suo post. Non si tratta solo del gusto che piano piano, un po’ alla volta sta tornando, ma è un passo in avanti verso il ritorno alla sua vita.

IL MESSAGGIO DI FRANCESCA FIADINI DA 10 GIORNI CHIUSA IN CASA

“È un gusto ancora timido ma lo sento. Dopo 10 giorni chiusa in casa senza odori o sapori questo è il secondo bel regalo della giornata” ma qual è il primo regalo della giornata?

“Il primo sono i messaggi e le telefonate di chi non mi fa mai sentire sola mandandomi energia positiva per recuperare in fretta. Love you”. E tra i primi a commentare il suo post c’è Nek. Il cantante l’ha sostituita in studio domenica scorsa, l’ha aiutata nella conduzione di Dai noi a ruota libera. Tanti i colleghi che la supportano sui social, da Alberto Matano ad Elena Santarelli, Monica Setta e altri ancora.