Francesca Fialdini positiva al covid 19: c’è Nek per aiutarla in diretta

E anche Francesca Fialdini conduce da casa! In questo ultimo anno abbiamo visto davvero di tutto e anche il mondo della tv si è dovuto adeguare alla nuova vita condizionata dal covid 19. Molti conduttori si sono contagiati e hanno comunque deciso di andare in onda lo stesso, viste le condizioni di salute rimaste comunque buone, collegandosi in streaming da casa. E oggi è successo anche a Francesca Fialdini. Qualche giorno fa la conduttrice aveva annunciato di essere risultata positiva al covid 19 e che comunque stava abbastanza bene, che non voleva mettere angoscia al suo pubblico ma che avrebbe tenuto tutti informati sulle sue condizioni di salute. Aveva anche annunciato che la puntata di Da Noi a Ruota Libera sarebbe comunque andata in onda. E infatti oggi, 14 febbraio 2021, l’abbiamo vista fare capolino in diretta nel promo, per annunciare gli ospiti di questa puntata ma non solo! A darle una mano, in studio, un conduttore d’eccezione. Fialdini e la sua squadra di lavoro si sono affidati a Nek, protagonista quindi, della puntata di oggi di Rai 1.

Da Noi a Ruota Libera si va in onda: Francesca Fialdini da casa, Nek in studio

Prima di andare in onda, anche Nek ha salutato il suo pubblico anticipando che sarebbe andato in onda insieme a Francesca Fialdini nella diretta di oggi di Da Noi a Ruota Libera con questo simpatico post.

Noi ci siamo!

Ci vediamo tra poco a “Da noi… a ruota libera”.

La mia amica, e padrona di casa, @francifialdini oggi sarà in collegamento e in studio ci sarò io a supportarla.

È quasi tutto pronto per passare qualche ora in vostra compagnia…vi aspettiamo alle 17.20 su @RaiUno! pic.twitter.com/fUkf7rnKq5 — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) February 14, 2021

“Non avete sbagliato trasmissione è sempre Da Noi a ruota libera” ha detto Nek molto emozionato per questo esordio nel ruolo di conduttore alla domenica pomeriggio. La Fialdini ha spiegato di aver scelto una persona speciale per la puntata di San Valentino: una persona che dell’amore ha fatto il suo percorso di vita, come marito, come padre, come uomo e come artista.

“Facciamo girare la ruota ” ha detto Nek chiedendo la benedizione della conduttrice di Rai 1. E poi il programma è iniziato!