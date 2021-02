Francesca Fialdini positiva al Covid 19: Da noi a Ruota Libera va in onda lo stesso

Pochi minuti fa Francesca Fialdini ha voluto condividere con tutte le persone che la seguono con affetto la notizia: è risultata positiva al covid 19. Purtroppo nessuno è al sicuro, come ci continuano a dire. Non basta stare attentissimi e rispettare tutte le regole, il contagio è dietro un angolo, soprattutto se per lavoro usciamo spesso di casa e incontriamo diversa gente. La conduttrice al momento sta bene, chi lavora in tv viene sottoposto quasi quotidianamente a tampone per cui la positività si registra sin dai primi momenti, permettendo a tutti di potersi curare per il meglio. La Fialdini ha inoltre fatto sapere che il programma Da Noi a Ruota Libera andrà comunque in onda domenica pomeriggio grazie al lavoro della sua squadra. Non sappiamo ancora se, come successo per altri colleghi, anche Francesca Fialdini avrà modo di condurre il programma da casa, in collegamento streaming.

Le parole di Francesca Fialdini sui social: positiva al covid 19

Insieme a un video, Francesca ha commentato così la notizia:

Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress

Non ci resta che augurare a Francesca Fialdini una pronta guarigione, con la speranza che i sintomi non si aggravino e che possa tornare il prima possibile a lavoro! In bocca al lupo anche alla squadra che dovrà andare inonda con il programma domenica pomeriggio. Da Noi a Ruota Libera in onda come sempre alle 17,20 circa dopo Domenica IN.