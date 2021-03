Elisa Isoardi desidera un figlio ma confessa anche altro (Foto)

Elisa Isoardi ha deciso di aprire il cuore, desidera un di figlio, è la prima volta che ci pensa e lo confessa alla rivista Oggi aggiungendo anche altro (foto). La Isoardi è già partita per la sua Isola dei famosi ma per lei non sarà un naufragio, ha appena iniziato una nuova vita, sarà l’isola della sua rinascita. Prima della partenza per il reality show un suo amico è diventato papà, questo le ha aperto un nuovo mondo, nuove emozioni e desideri e adesso non vede l’ora di diventare mamma. Ci sembra però che manchi l’amore ma anche su questo è pronta. Elisa Isoardi ha confidato che dopo tre anni è riuscita a superare la fine della storia d’amore con Matteo Salvini (quante donne sarebbero capaci di tanta sincerità?).

Si vocifera che dopo L’Isola dei famosi per lei ci sia un programma tutto suo. Non può anticipare molto ma l’impressione sembra essere quella giusta. Per la conduttrice Mediaset è stata una bella scoperta, anzi bellissima: “Certo, anch’io spero che la nuova esperienza prosegua e che magari ci si riveda su un loro canale. Vedremo”. Molto dipenderà forse dalla sua Isola dei famosi ma Elisa si è preparata con cura sia fisicamente che psicologicamente. Se sarà vera e senza scudi potrebbe essere lei stessa una scoperta.