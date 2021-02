Elisa Isoardi prima dell’Isola dei famosi fa il pieno di pasta fatta in casa con la mamma (Foto)

Non c’è più alcun dubbio su Elisa Isoardi e la sua partecipazione all’Isola dei famosi e non c’è dubbio che la conduttrice sarà tra le protagoniste più seguite del reality. Le foto di Elisa Isoardi prima della partenza per L’Isola sono quelle dei saluti e del relax, una carica importante che solo la sua mamma poteva darle. Elisa si è allenata il più possibile, sarà una naufraga in gran forma, complice anche l’esperienza a Ballando con le Stelle la sua voglia di sport è tornata. Bella più che mai in bici da vera ciclista, in montagna, le sue montagne, tra la neve. Scommettiamo che sarà una naufraga pronta a superare tutte le difficoltà, sarà il suo nuovo modo per farsi scoprire ancora di più dal pubblico. La Isoardi ha scelto di partecipare al reality show di Canale 5, cambia rete ma non cambia le buone abitudine, anche quelle di fare la pasta in casa.

ELISA ISOARDI PRONTA PER L’ISOLA DEI FAMOSI

E’ dalla sua mamma, nel suo angolo di paradiso in montagna che ha deciso di trascorrere i giorni prima della partenza, prima della grande avventura. Una vita semplice, quella che ha vissuto da ragazzina. Polenta e pasta fresca, la domenica in chiesa e tanto sport. L’ultimo anno per lei non è stato semplice, anche il rapporto con sua mamma ha subito uno scossone ma adesso è tornato il sereno, Elisa Isoardi ha capito tante cose in questi mesi.

La passione per la cucina, la passione per lo sport, la passione per la tv, la passione per la montagna, sta per mostrare anche altro, ma prima un pieno di pasta fatta in casa e altre bontà prima di tuffarsi.