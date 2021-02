Isola dei famosi 2021 svelato il cast completo a pochi giorni dal via

Nella serata di ieri dalle pagine social dell‘Isola dei famosi è arrivato il primo nome ufficiale del naufrago pronto a sbarcare in Honduras per l’edizione 2021 del reality di Canale 5. Da Tvblog questa mattina, arrivano altri nomi che dovrebbero essere quelli del cast ufficiale del programma condotto da Ilary Blasi ( i partenza sempre che non ci siano cambiamenti, giovedì prossimo su Canale 5). Ci sono alcune novità nel cast, del resto alcuni concorrenti che avevano già fatto la valigia, come Giovanni Ciacci e Amedeo Goria, non hanno passato le visite mediche e sono stati sostituiti in extremis. E poi anche tante conferme dei nomi che negli ultimi mesi erano rimbalzati da un sito all’altro.

Vediamo quindi quello che, secondo Tvblog, dovrebbe essere il cast ufficiale dell’Isola dei famosi 2021. Vi ricordiamo che al momento, dall’Isola dei famosi confermano e ufficializzano un solo concorrente, Simone Paciello aka Awed.

Isola dei famosi 2021 il cast al completo secondo TVBLOG

Il primo confermatissimo nome è quello di Elisa Isoardi. Al momento i naufraghi non dovrebbero essere partiti ancora alla volta dell’Honduras. La Isoardi questa domenica era in montagna, probabilmente ad allenarsi in vista dello sbarco sull’Isola. E ancora, faranno parte del cast: Angela Melillo, Drusilla Gucci, Carolina Stramare, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Simone Paciello e Beppe Braida.

La lista dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2021 è ancora lunga. Stanno o meglio, starbbero per sbarcare in Honduras anche Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi. Completano il cast dei prossimi naufraghi dell’Isola dei famosi 2021 Francesca Lodo, Valentina Persia, Vera Gemma e Daniela Martani. Fa parecchio riflettere il nome di Daniela Martani, una che per mesi, anzi possiamo dire ormai per quasi un anno intero, è andata sulle tv Mediaset a dire che il covid 19 non esisteva, che non c’era bisogno di mascherine e via dicendo. Decisione discutibile davvero quella presa dalla produzione dell’Isola dei famosi, sempre se il nome fosse confermato.

Tvblog annuncia anche un’altra novità per l’edizione 2021 del programma. Ci sarà infatti l’isola dei parassiti vegliata dal suo guardiano ovvero Marco Maddaloni e con i primi due inquilini, ovvero Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo.

Queste le novità, le conferme e le anticipazioni sul cast dell’Isola dei famosi 2021.