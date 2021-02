Awed a L’Isola dei Famosi 2021: chi è il primo naufrago ufficiale

Ad oramai una settimana dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello VIP 5, un altro reality è già pronto a scaldare i motori: stiamo parlando de L’Isola dei Famosi, che tornerà in onda il prossimo marzo su Canale Cinque con la quindicesima edizione. Il programma torna attivo anche sui social dove, in anteprima assoluta, svela il nome del primo naufrago famoso che parteciperà all’imminente nuova edizione. Di chi si tratta?

Il primo naufrago ufficiale de L’Isola dei Famosi 2021 è Awed, all’anagrafe Simone Paciello (che vedete nella foto in apertura di questo articolo). Non essendo propriamente un personaggio del mondo dello spettacolo, molti sui profili social ufficiali del reality si stanno chiedendo chi sia Awed e da dove sia sbucato fuori… E noi siamo qui per risolvere ogni vostro dubbio in merito.

Chi è Awed, primo naufrago de L’Isola dei Famosi 2021?

I più giovani conosceranno sicuramente Awed, all’anagrafe Simone Paciello: nasce a Napoli nel luglio del 1996 ed è uno youtuber. Dopo poca gavetta e qualche colpo di fortuna, il suo canale fa il pieno di condivisione e views e nel giro di poco tempo si conquista una buona fetta di iscritti e follower. Il suo successo è dovuto anche all’unione delle forze che per lungo tempo ha costruito assieme ad altri due noti creator del web, Riccardo Dose e Amedeo Preziosi; una collaborazione che ha sfornato anche un brano diventato Disco d’Oro, “Scusate per il Disagio”, nel 2017.

Nel frattempo la fame di youtuber nei meia tradizionali cresce e Awed approfitta a piene mani di questa domanda per fare curriculum: ha partecipato a due stagioni dell’happening show di Sky Uno “Social Face”, ha partecipato a una puntata di “Ciao Darwin” e ad una di “Guess My Age” e sbarca persino in un cinepanettone al fianco di Massimo Boldi (in “Un Natale al Sud”).

Negli ultimi cinque mesi, inoltre, ha lavorato a Mediaset come commentatore ufficiale del Grande Fratello VIP 5 nel web show GF VIP Party in streaming sul sito Mediaset.it. Ad oggi con 1,9 milioni di iscritti su YouTube, 960mila follower su TikTok e 1,6 milioni di follower su Instagram, Awed assicurerà a L’Isola dei Famosi 2021 una quota di telespettatori giovanissimi. Ma i giovanissimi lo seguiranno davvero in un mezzo “da vecchi” come la tv?