Ilary Blasi pronta per l’Isola dei famosi 2021 svela le anticipazioni

Manca davvero pochissimo alla partenza della nuova edizione dell’Isola dei famosi. E dopo 5 mesi di Grande Fratello VIP 5, nella prima serata di Canale 5 c’è davvero bisogno di freschezza. Passeremo dai vipponi ai naufraghi, con la speranza che le acque honduregne portino anche delle novità nel prime time di Mediaset! Ilary Blasi al timone dell’Isola dei famosi 2021 si prepara per questa nuova avventura, carica a pallettoni, anche perchè è ormai lontana dal piccolo schermo da oltre un anno e mezzo e vuole tornare a divertirsi e a far divertire il pubblico che la segue da casa. Sarà lei a guidare un gruppo di ben sedici naufraghi che a breve, lasceranno l’Italia alla volta dell’Honduras dove quasi certamente li attende prima una quarantena e poi lo sbarco sull’Isola dei famosi.

Intervistata da Tv, sorrisi e canzoni, Ilary Blasi spiega come sarà questa edizione del reality di Canale 5 e ci regala qualche anticipazione.

Ilary Blasi pronta per l’Isola dei famosi 2021: le anticipazioni

“Sono super felice e carichissima. Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma anche per evadere dopo il periodo che abbiamo passato“. Bocca cucita sul cast. L’inviato? “Sarà una sorpresa” dice Ilary. Secondo molti siti di tv, Tvblog in testa, l’inviata quest’anno dovrebbe essere una donna e si chiama Eleonoire Casalegno. Fino a ieri la conduttrice era nel salotto di Storie Italiane, in casa Rai quindi, non ancora in quarantena e non ancora partita per l’Honduras… Isola dei famosi 2021 salta la partecipazione di un concorrente causa visite mediche non superate

E gli opinionisti? “Non so quanti saranno” ha detto Ilary. Stando alle anticipazioni non ufficiali, alla corte di Ilary potrebbero esserci Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi ma non si esclude che nel corso delle puntate ci sia una sorta di turn over, sarebbe la prima volta e anche una idea originale. Le parole della Blasi sembrano comunque confermare le indiscrezioni delle ultime settimane: “Gli opinionisti possono essere la tua parola dove tu non arrivi, anche se io non mi tengo certo le cose per me. Mi piacerebbe un accostamento tra vecchio e nuovo, magari un volto familiare e una mente più giovane“.

In merito a questa edizione dell‘Isola dei famosi 2021, Ilary spiega: “Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista.”

A proposito del cast, la Blasi ha detto che sono tutti dei volti noti ma che non hanno mai fatto un reality ( ci sembra strano visto che tra gli altri dovrebbe esserci anche Giovanni Ciacci che ha fatto Ballando con le stelle, lo stesso dicasi per Elisa Isoardi e Gilles Rocca che addirittura lo ha vinto lo show di Rai 1). E’ anche vero che quelle raccolte fino a oggi sono indiscrezioni per cui il cast potrebbe davvero essere formato da persone “vergini” da questo punto di vista, vedremo!