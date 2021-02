Isola dei famosi 2021 salta la partecipazione di un concorrente causa visite mediche non superate

Tra qualche giorno i concorrenti dell’Isola dei famosi partiranno per l’Honduras e prima di sbarcare sulle spiagge honduregne probabilmente rispetteranno anche un periodo di quarantena, onde evitare che ci siano dei clamorosi problemi che non sarebbero di facile gestione in terre straniere. Non c’è nessuna ufficialità nella lista dei nomi ma ci sono tante voci in circolazione. Mentre Tvblog fa sapere che Massimiliano Rosolino avrebbe già la valigia pronta per l’Isola dei famosi 2021, Francesco Fredella da Libero invece, fa sapere che un concorrente non avrebbe ottenuto il lascia passare a pochi giorni dalla partenza. Il giornalista che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, ha infatti svelato un retroscena sul nome di un concorrente che da mesi circola. Stando a quanto ha scritto Fredella infatti, Amedeo Goria, non parteciperà all’Isola dei famosi 2021.

Per concludere la saga familiare, dopo Guenda e Maria Teresa al GF VIP 5, Mediaset puntava anche sul nome del giornalista ma a quanto pare, alla fine avrebbe dovuto dare forfait. “Una vera bomba, che siamo in grado di darvi prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi. Amedeo Goria non partirà per il nuovo reality di Canale 5“ ha scritto Francesco Fredella.

Ma vediamo i dettagli.

Isola dei famosi 2021: Amadeo Goria non ci sarà

“Fermi tutti: l’indiscrezione, fondatissima, giunta alle nostre orecchie è un vero colpo. Il contratto di Goria era già stato firmato, ma il giornalista non avrebbe superato la visita medica” scrive Fredella su Libero. Per cui Amadeo non avrebbe potuto partecipare al programma di Canale 5 a causa di una visita medica che non è andata come ci si aspettava. Del resto per sbarcare in Honduras, bisogna essere pronti, anche fisicamente, soprattutto in questo momento in cui anche viaggiare, potrebbe essere rischioso a causa del covid 19.

Secondo Fredella gli autori dell’Isola dei famosi 2021 sarebbero pronti a tirare fuori un asso nella manica, visto che è sfumata la possibilità di avere Goria in Honduras.

Non ci resta che aspettare i nomi ufficiali perchè al momento, queste sono tutte indiscrezioni e chiacchiere.