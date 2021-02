Isola dei famosi 2021 ci siamo: tutti i nomi pronti allo sbarco in Honduras

In merito alla prossima edizione dell’Isola dei famosi si è detto e scritto di tutto: dai papabili per il ruolo di inviato, alla location, passando ovviamente per la data di messa in onda e per i nomi di tutti i Vip pronti a diventare naufraghi. Ma alla fine, l’Isola dei famosi 2021 vedrà sorgere il sole dall’Honduras con la soave voce di Ilary Blasi a ricordarci che non prendersi troppo sul serio potrebbe essere la chiave vincente per un reality di questo genere. Ci riuscirà? Pensiamo proprio di si.

Ormai manca davvero pochissimo al debutto dell’Isola dei famosi 2021, che dovrebbe andare in onda a marzo, probabilmente data di partenza l’8 marzo ( anche se molto dipenderà dalla situazione Festival, e visto che l’8 è previsto anche il ritorno del Commissario Montalbano, si potrebbe cambiare giorno, spostandosi magari al martedì per il debutto). Non dimentichiamo tra l’altro, che tanto dipenderà anche dalle condizioni meteo che ci saranno in Honduras in quei giorni.

Ci sarà tempo comunque per capire quando andrà in onda la prima puntata, al momento la sola cosa che conta è che il primo marzo sia DAVVERO l’ultimo appuntamento con il GF VIP 5. A proposito di GF VIP, sui social c’è una vera e propria campagna all’acquisto in stile calciomercato: milioni di fan del programma vorrebbero vedere nel ruolo di opinionisti Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Potrebbero essere accontentati?

Ma torniamo al cast: chi saranno i protagonisti dell’Isola dei famosi 2021? Facciamo il punto della situazione.

Isola dei famosi 2021 ultime news e anticipazioni sul cast: chi ci sarà?

Sono stati tantissimi i nomi fatti in merito a questa edizione dell’Isola dei famosi, si è davvero detto e scritto di tutto sui VIP pronti a partire per l’Honduras. Al momento non ci sono conferme ufficiali ma sembra che il cast si stia delineando.

Stando alle ultime news date da TVBLOG, starebbe per sbarcare in Honduras Elisa Isoardi, la voglia di rimettersi in gioco non le manca, come ha detto anche a Verissimo ( ospitata che dimostrerebbe l’intenzione di Mediaset di accaparrarsi la conduttrice). Pronto per l’Isola dei famosi 2021 anche Giovanni Ciacci, al momento però impegnatissimo con Ogni Mattina, lascerebbe così da sola Adriana Volpe…Altro nome fatto da TVBLOG è quello di Angela Melillo. Oltre a lei altre due donne: Vera Gemma ( dal grande potenziale come visto anche a Pechino Express) e Francesca Lodo. Direttamente da Ballando con le stelle e dopo aver superato anche il covid 19, il vincitore dell’ultima edizione del programma di Rai 1 Gilles Rocca, starebbe preparando le valigie per questa nuova missione. E le signore sono già pazze di lui, immaginandolo ore e ore in spiaggia a petto nudo, come dar loro torto…

Ma il vero colpaccio porta il nome di Paul Gascoigne, il calciatore che finisce ogni settimana sulle prime pagine dei tabloid di tutto il mondo per le bravate che combina. Un azzardo certamente, ma anche un motivo in più per seguire l’Isola. Chi invece ha smentito la sua partecipazione all’Isola dei famosi 2021 è Patrizia Rossetti. Anche Asia Argento ha smentito ma non per una questione di soldi, ha infatti detto sui social che non ci andrebbe neppure per 5 milioni di euro. Non crede infatti che ce la farebbe.

Tra gli altri nomi circolati anche quello di Amedeo Goria, che sarebbe ancora in trattativa mentre Jill Cooper avrebbe detto no per via del cachet troppo basso.

E voi che ne pensate dei nomi che fino a questo momento sono trapelati?