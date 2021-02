Giovanni Ciacci lascia Ogni Mattina con la benedizione della Volpe parte per l’Isola dei famosi

Qualche giorno fa, con grande faccia da attore mancato, Giovanni Ciacci ha finto di non sapere nulla mentre nel salotto di Pomeriggio 5 Floriana Secondi gli urlava contro. L’ex vincitrice del Grande Fratello era furiosa visto che Ciacci sta per partire per l’Isola dei famosi 2021 mentre lei non è stata presa. Mentre la povera Barbara d’urso, travolta come un fiume in piena dalla Secondi, cercava di barcamenarsi evitando spoiler, Ciacci faceva finta di non sapere nulla, smentendo la sua partecipazione a un reality. E invece che Giovanni Ciacci il suo biglietto per l’Honduras sta per staccarlo. La sua partenza è cosa certa, anche perchè ha già avuto il covid 19, per cui non ci sono rischi di contagio dell’ultimo momento! E oggi per Ciacci, è stata anche l’ultima puntata di Ogni Mattina, con tanto di saluti in diretta e benedizione da parte di Adriana Volpe.

Neppure su TV8 in modo esplicito c’è stato modo di dire che Ciacci sarebbe partito per l’Isola ma la Volpe è stata abbastanza esplicita. Non solo, anche sui social il video di Ciacci che saluta con le sue ultime pagelle, viene postato con una bella palma tra le emoticon! Tra l’altro la prima protagonista delle pagelle di oggi è Ilary Blasi e la Volpe ha invitato il suo caro amico a stare ben attento a quello che diceva…Come saprete Ilary è la conduttrice dell’Isola dei famosi ed è per questo che la Volpe ha fatto qualche battuta in puntata!

Giovanni Ciacci lascia Ogni Mattina e parte per l’Isola dei famosi 2021

Dopo Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci si prepara quindi per un nuovo reality: si va in Honduras per l’Isola dei famosi 2021 che partirà l’11 marzo su Canale 5 in prima serata.