Il dolce messaggio di Elisabetta Gregoraci per la sua mamma che non c’è più

Un rapporto fortissimo, un legame indissolubile del quale Elisabetta Gregoraci ha sempre parlato con pudore, pubblicamente. Quello con la sua mamma che purtroppo è mancata troppo presto. Una lotta contro la malattia, una battaglia che ha visto la mamma di Eli Greg, da buona calabrese, combattere fino all’ultimo istante. Non ce l’ha fatta purtroppo ma anche se non presente con il corpo, c’è sempre nella vita delle sue adorate figlie. E oggi nel giorno del compleanno della sua mamma, l’ex concorrente del Grande Fratello VIO 5 le ha dedicato un dolcissimo messaggio sui social.

Mamma Melina di certo è fiera e orgogliosa di quello che Elisabetta ha costruito in questi anni, e del rapporto speciale che ha con sua sorella Marzia. Una famiglia unitissima, legata dai valori che i genitori hanno dato.

Il dolce messaggio della Gregoraci per la sua mamma nel giorno del compleanno

Le parole di Elisabetta Gregoraci sui social:

Buon compleanno mamma. Oggi è il tuo compleanno, la tua festa.

Mi manchi molto, moltissimo e non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza. Il tempo aiuta, aiuta a convivere con questo immenso dolore ma il vuoto che hai lasciato e’ impossibile da colmare.

Ti amo mamma, auguri dalla tua Eli ❤️

Oggi mamma Melina avrebbe compiuto 62 anni, se n’è andata troppo presto, come Elisabetta ha più volte detto anche in tv nelle sue interviste. Ma come la Gregoraci ricorda, sarà sempre dentro di lei, nonostante tutto.