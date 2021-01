A Verissimo Elisabetta Gregoraci e la sorella raccontano il calvario della mamma (Foto)

Per la prima volta Elisabetta Gregoraci è in tv, a Verissimo, con sua sorella Marzia (foto). Un’intervista piena di lacrime ed emozioni, soprattutto quando Elisabetta Gregoraci ha raccontato della malattia della mamma. Un tumore l’ha portata via ma è stato un vero calvario, la madre non si è mai arresa, fino alla fine, anche quando non c’era più speranza. “Ci ricordiamo un gran caos, è cambiata la nostra vita, sia per me che per Marzia, perché noi due non eravamo più spensierate”. Elisabetta e Marzia avevano 14 e 13 anni: “Arriva questa brutta notizia che non vorresti mai sentire da parte di un medico e poi anche dalla mia famiglia. Mamma ci ha subito detto la verità e questo calvario è durato tantissimi anni ma ringrazio perché siamo state fortunate perché anche se lei a tratti non stava bene e ha subito delle operazioni ma ce la siamo goduta. Gli ospedali sono diventati la nostra casa non l’abbiamo mai lasciata un secondo”.

ELISABETTA GREGORACI CON LA SORELLA A VERISSIMO

Parla poco Marzia, è molto emozionata ma non perde occasione per sottolineare il legame forte che ha con la sorella. E’ stata lei a occuparsi di più della mamma quando Elisabetta ha sposato Briatore ed è poi diventata mamma a sua volta.

“Per una mamma si fa tutto” e su queste parole Silvia Toffanin si emoziona. Non c’è possibilità di un abbraccio in studio, tutte e tre mandano via le lacrime. Le Gregoraci raccontano del viaggio a Medjugorje, è Marzia che ha più fede “Io e mamma eravamo molto legate dalla fede e a giugno avremmo dovuto fare un viaggio a Medjugorie tutte e tre ma non è stato possibile”. La mamma le ha fatto promettere che sarebbero andate lo stesso loro due.