Elisabetta Gregoraci operata all’utero subito dopo il Grande Fratello, lo racconta a Verissimo (Foto)

Elisabetta Gregoraci a Verissimo confida per la prima volta l’operazione all’utero, ha tolto un polipo all’utero subito dopo l’uscita dalla casa del GF Vip (Foto). Elisabetta Gregoraci sta bene, è stata operata in breve tempo, passando dalla visita ginecologica alla sala operatoria, un intervento urgente. A Verissimo ha raccontato tutto, domani vedremo la sua intervista ma come sempre non mancano le anticipazioni. Un piccolo polipo all’utero, niente di grave ma le è bastato per spaventarsi, per tornare con la mente alla malattia di sua madre. Un problema che ovviamente la Gregoraci ha scoperto con un controllo, una visita di controllo effettuata dopo la partecipazione al talent show di Canale 5. Il suo ginecologo le ha detto che dovevano togliere subito il polipo ma che doveva restare tranquilla, sarebbe andato tutto bene e infatti così è stato.

ELISABETTA GREGORACI RACCONTA DELL’OPERAZIONE ALL’UTERO PER RICORDARE L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Ha perso sua madre a causa di un tumore, dieci anni fa e il dolore è ancora vivo. E’ per questo che Elisabetta si è spaventata: “Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero” ha poi aggiunto: “Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene” e aggiunge “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.