Per Rosalinda Cannavò provava davvero amore? La risposta di Dayane Mello a Verissimo

Sarà una puntata davvero speciale quella di Verissimo in onda il 6 marzo 2021. Silvia Toffanin vuole portarsi a casa un altro record di ascolti in questa stagione fortunatissima per Verissimo. Ed ecco allora che arrivano tutti, ma proprio tutti, i finalisti del Grande Fratello VIP 5 in questo nuovo appuntamento con il programma di Canale 5. Non poteva chiaramente mancare Dayane Mello, che tra le altre cose, ha parlato anche del suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Tra loro c’è stato qualcosa? Si può parlare di amore? Ricordiamo che era stata la brasiliana a dire di amare Rosalinda, di essersi innamorata di lei nei primi mesi nella casa. Oggi però, a mente lucida, la modella cambia versione e prova a spiegare che cosa prova realmente per la Cannavò.

Le parole di Dayane Mello sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò

Dayane Mello nel salotto di Silvia Toffanin spiega: “Rosalinda era il mio pilastro, la mia forza. Ci siamo scelte e confidate tutto. Io non sono lesbica, però ho fatto le mie esperienze. Amare un uomo o una donna non cambia nulla per me”.

A questo punto nella sua intervista a Verissimo, Dayane spiega che non era amore quello che provava per Rosalinda: “Nei primi due mesi io per lei ho provato dei sentimenti molto forti, una cosa molto bella, che non ho voluto però esprimere in una maniera più espansiva perché avevo tanta paura e poi c’era mia figlia che mi guardava da casa. Ma non si trattava di amore”.

Dayane ha detto di non esser stata compresa nelle ultime settimane dalla sua amica che si è sentita trascurata. La goccia è stata anche la storia con Andrea ma non perchè fosse gelosa ma perchè Rosalinda gliene ha parlato per ultima quando tutti gli altri già sapevano che cosa stesse succedendo. Oggi si dice pronta ad avere una amicizia con Rosy ma sembra proprio che tra le due ci sia una sorta di tregua ma nulla di più.