Dayane Mello e Rosalinda a Verissimo insieme ma a stenti si salutano: cala il gelo

Ieri, mercoledì 4 marzo, è stata registrata la puntata di Verissimo che andrà in onda questo sabato su Canale 5. I protagonisti della trasmissione condotta da Silvia Toffanin saranno i finalisti del Grande Fratello Vip 5, freschi di uscita dalla casa dopo la bellezza di sei mesi di reclusione. In queste ore il popolo del web ha parlato di quello che sarebbe successo proprio a Verissimo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. I rapporti tra le due si sono inclinati dopo la gelosia di Dayane, innamorata di Rosalinda, per il rapporto con Zenga. Il colpo di grazia c’è stato invece quando la Mello ha spedito la Cannavò in nomination. E a quanto pare, dopo la fine del reality, tra le due le cose non sono andate affatto bene. Rosalinda si è divisa tra Roma e Milano mentre Dayane si è subito ricongiunta con la sua Bubi. E pensare che le due progettavano di andare a vivere insieme con la piccola Sofia in attesa dell’arrivo in Italia di Juliano, il fratello della Mello.

Verissimo, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò : non c’è ancora il chiarimento

Stando ad anticipazioni e voci di corridoio, durante la registrazione di Verissimo, Dayane e Rosalinda si sarebbero a stenti salutate. La Cannavò si era lasciata andare ad un freddo abbraccio durante l’eliminazione della modella alla finale del GF Vip 5 e sembrava promettere un chiarimento fuori dalla casa. Evidentemente questo chiarimento non c’è stato ancora nonostante le due abbiano avuto occasione di vedersi. Nel backstage del programma di Silvia Toffanin il clima tra le due ex amiche pareva più che teso, stando ai racconti di chi era presente per la registrazione.

Non c’è futuro per le Rosmello dopo il GF Vip 5? Cosa succederà tra Rosalinda e Dayane Mello

Finché non avverrà un chiarimento definitivo e finché non verrà messa soprattutto una pietra sopra, difficilmente ci sarà un futuro per l’amicizia speciale tra Rosalinda e Dayane Mello. Le due hanno fatto sognare fan di tutto il mondo mentre erano nella casa del GF Vip 5 eppure ormai nemmeno le Rosmello ci credono più, tanto da essere passate a sostenere, per la maggior parte, solo la brasiliana che nel frattempo condivide foto con Elettra Lamborghini che aveva fatto dei commenti di apprezzamento proprio nei confronti di Rosalinda.

Come andrà a finire? Durante la puntata di Verissimo le vedremo parlare del loro rapporto? Non ci resta che attendere per capire se Dayane e Rosalinda riusciranno a mettere da parte rancori, delusioni e orgoglio.