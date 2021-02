Grande Fratello VIP 5: Dayane Mello manda Rosalinda al televoto, è polemica

Il Grande Fratello VIP 5 è oramai ad una settimana dalla finale eppure fuori e dentro la casa di Cinecittà non mancano le polemiche. Ultima, in ordine cronologico, è quella scaturita da un meccanismo costruito dallo stesso reality show per decidere chi sarà l’ultimo concorrente eliminato prima della semifinale di venerdì prossimo 26 febbraio 2021.

I quattro concorrenti non ancora finalisti hanno dovuto scegliere un piramidale sperando di non beccare quello nero. A prenderlo è Andrea Zelletta che viene costretto a scegliere con cui vuole andare al televoto: sceglie Samantha De Grenet. I due ragazzi diventano una coppia così come Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. A questo punto le due coppie finiscono in una insolito ballottaggio le cui sorti saranno votate dai tre finalisti in carica: Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Grande Fratello VIP 5: Dayane Mello manda Rosalinda al televoto

Quale delle due coppie mandare al televoto? Pierpaolo Pretelli decide di mandare al televoto la coppia Orlando – Cannavò per salvaguardare Andrea Zelletta; Tommaso Zorzi salva l’amica Stefania Orlando e dunque butta al televoto il duo Zelletta – De Grenet; Dayane a sorpresa dice di voler salvare dall’ennesimo televoto Samantha De Grenet e quindi vota per la coppia Orlando – Cannavò. Grande Fratello VIP 5: Alfonso Signorini fugge da un topo ma è uno scherzo di Malgioglio

Al televoto, dunque, ci finisce al coppia composta da Rosalinda Cannavò e Stefania Orlado ma a qualcuno questa cosa non va giù. Secondo l’opinionista Antonella Elia, il voto di Dayane è stato un tradimento nei confronti di Rosalinda: le due si vogliono bene da tempo e la scelta della brasiliana sarebbe pura strategia. Rosalinda accusa il colpo è scoppia in un pianto a dirotto.

La polemica degenera nella casa anche dopo la diretta: Tommaso Zorzi è il primo a sputare veleno contro Dayane Mello accusandola anche di fingersi innamorata di Rosalinda per fare scena davanti alle telecamere e, sempre con poco savoir faire, le dà anche della “mezza lesbica”: “Venire qua in tv a dire che sei mezza lesbica a me sta sul c*zzo“.

Dopo oltre cinque mesi di reality show, è ovvio che i nervi siano a fior di pelle ma è altrettanto vero che quello che dovrebbe essere un gioco si è oramai trasformato in una guerra senza esclusione di colpi. Aiuto!