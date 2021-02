Grande Fratello VIP 5: Alfonso Signorini fugge da un topo ma è uno scherzo di Malgioglio

L’imminente e potenziale ritorno di Scherzi a Parte sulle frequenze di Canale Cinque è nell’aria anche negli studi del Grande Fratello VIP 5. Eh sì perché la puntata del 22 febbraio del reality show Mediaset è stata condita da vari scherzi più o meno organizzati. Il più gustoso ce l’ha proposto a sorpresa Cristiano Malgiolgio nel corso della diretta: mentre Alfonso Signorini era impensierito a spiegare ai telespettatori le nuove dinamiche di gioco allestite per i vipponi in casa, il paroliere ha ben pensato di allontanarsi dalla sua seduta per attivare un topolino giocattolo radiocomandato.

Piazzato sul pavimento, Malgioglio ha teleguidato il giocatolo a forma di roditore verso il conduttore che – essendo di spalle – non ha notato nulla. Le concorrenti eliminate hanno retto il gioco di Cristiano ed hanno iniziano ad urlare inorridite e gridando al topo. Alfonso Signorini ha appena appena girato lo sguardo verso il pavimento e, inorridito dal topo, è scappato via dallo studio. E di corsa!

Grande Fratello VIP 5: Alfonso Signorini fugge da un topo

Un operatore ha seguito Alfonso Signorini e la sua fuga nel backstage. Messosi al riparo dalla (inesistente) minaccia, il conduttore ha più volte intimato i suoi collaboratori di mandare subito la pubblicità: “Ma per carità! Ma che sei pazza? Ma c’era un topo? Io l’ho visto! C’era un topo! No, dai, basta. Io c’ho paura.. Mandiamo la pubblicità! Sì, io l’ho visto il topo! Manda la pubblicità! No, io sto male!”. Che scatto, Alfonso! 🏃🏻🐭 #GFVIP pic.twitter.com/bWI8BmnClT — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Dopo un attimo di nervosismo, Pupo invita Signorini a rientrare in studio in quanto “ora è tutto apposto”. Lui ritorna sul palco e scopre che il topo era in realtà un giocattolo. Dopo un “vaffa” mandato in diretta tv, la situazione torna tutta alla normalità dopo una risata generale degli ex concorrenti. Grande Fratello VIP 5: Guenda Goria attacca Signorini dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta

Grande Fratello VIP 5 fa uno scherzo a Tommaso Zorzi: “Finale il 15 marzo”

In clima di scherzi, Alfonso Signorini e Grande Fratello VIP 5 hanno voluto fare uno scherzo a Tommaso Zorzi: il conduttore ha comunicato in casa che la finale sarebbe slittata di altre due settimane, il 15 marzo. La notizia è stata accolta da tutti con sconcerto ma solo Tommaso Zorzi era l’unico a non sapere che era una burla.

Tutti nella casa hanno finto malumore e la voglia di abbandonare subito il gioco. Persino lo stesso Zorzi era arrivato al punto di dire “me ne vado”. Poi, la verità: Signorini gli dice che era uno scherzo a lui dedicato.