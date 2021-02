Grande Fratello VIP 5: Guenda Goria attacca Signorini dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta

È stata senza alcun ombra di dubbio una eliminazione inaspettata, quella di Maria Teresa Ruta andata in scena nella puntata del 12 febbraio 2021 di Grande Fratello VIP 5. La conduttrice era riuscita a passare indenne ben ventuno televoti ma il ventiduesimo le è stato fatale. Dopo oltre cinque mesi di reality, Maria Teresa Ruta è stata sbattuta fuori in una sfida che sulla carta sarebbe dovuta essere facile in quando al televoto con lei c’erano Samantha De Grenet e Andrea Zenga; ma a quanto pare i risultati del pubblico erano differenti.

Sicuramente Maria Teresa Ruta ha accusato il colpo delle mille accuse che le sono piovute addosso nonostante la donna, anche in situazione particolarmente difficile, ha sempre provato a rispondere a tutti con un sorriso a trentadue denti. Una uscita di scena inaspettata, immeritata e che è stata commentata in diretta tv dalla figlia Guenda Goria con dei toni molto accesi…

Grande Fratello VIP 5: Guenda Goria attacca Signorini

Maria Teresa Ruta ha varcato la porta rossa piangendo e, in cuor suo, comprendendo che il tradimento subito dalla coppia Tommaso Zorzi – Stefania Orlando le è stato fatale al televoto. Le lacrime della madre non potevano che essere commentate in diretta tv dalla figlia, Guenda Goria, che non si è di certo risparmiata. Grande Fratello VIP 5: Tommaso Zorzi nomina Maria Teresa Ruta, sul web è polemica contro l’influencer

Ad Alfonso Signorini ha spiegato: “Non ho parole, sono arrabbiata nera, perché mamma è stata presa di mira da tutti, sono incavolata nera, non è giusto! E’ stata presa di mira da tutti, dentro la casa e fuori dalla casa. Questa cosa non è giusta perché mia mamma meritava la finale, come la meritano tutti quelli che sono partiti a settembre. E mia mamma in particolare meritava la finale! E vi siete accaniti tutti contro mia mamma, perché era facile accanirsi su di lei perché sorride sempre. Non è giusto. Sono arrabbiata nera. Molto più arrabbiata rispetto alla mia eliminazione, non è giusto!”.

Senza mezzi termini, Guenda Goria ha fatto un mirato je accuse ad Alfonso Signorini e al programma, colpevoli di aver organizzato buona parte della puntata unicamente per demolire Maria Teresa Ruta con attacchi provenienti da dentro la casa (Tommaso Zorzi primo della fila) ma anche con attacchi di gente in studio (Cristiano Malgioglio si è nuovamente schierato contro la conduttrice).

A seguito di questo attacco, Alfonso Signorini ha ringraziato e – senza alcuna replica – ha mandato la pubblicità. A buon intenditor poche parole.