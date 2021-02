Grande Fratello VIP 5: Tommaso Zorzi nomina Maria Teresa Ruta, sul web è polemica contro l’influencer

Manca oramai meno di un mese alla fine di Grande Fratello VIP 5 e i concorrenti sono tutti determinati a conquistare la vittoria finale. Fra coloro che prendono in maniera più aggressiva il gioco c’è sicuramente l’arrivista Tommaso Zorzi: l’influencer ha più volte dimostrato di essere in grado anche di passare sopra alle amicizie nate dentro la casa pur di fare strategia e nomination tattiche.

Già in passato, ad esempio, Tommaso Zorzi aveva nominato Stefania Orlando. Nella puntata dell’8 febbraio 2021, il giovane milanese non si è risparmiato: anche in questa nuova occasione ha deciso di nominare una storia “amica” di reality.

Grande Fratello VIP 5: Tommaso Zorzi nomina Maria Teresa Ruta

Dopo aver nominato l’amica Stefania Orlando, Tommaso Zorzi ha deciso nuovamente di portare su di se i riflettori della trasmissione nominando a sorpresa una storica amica all’interno del reality show di Canale Cinque: Maria Teresa Ruta. E’ guerra tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: piovono accuse e si prendono decisioni drastiche

Questa è stata la motivazione avanzata da Zorzi nel corso delle nomination: “La situazione è al seguente: io stasera perdo la verginità perché nominerà uno persona che non ho mai nominato. Ora, seppur molta gente mi abbia messo le pulci nell’orecchio a riguardo a questa ipotetica recita che sta facendo Maria Teresa, io non ci volevo credere. Ora la bugia di stasera mi mette una crepa sull’affresco Maria Teresa Ruta. E dunque la nomino”.

Dunque, l’influencer ha nominato Maria Teresa Ruta tradendo di fatti lo storico legale d’amicizia che c’è fra lui, la conduttrice e Stefania Orlando; un trio che la figlia della Ruta, Guenda Goria, cita a microfono aperto mentre l’ifluencer nomina Maria Teresa. Ma la decisione era oramai stata presa e il voto è finito sul tabellone.

Grande Fratello VIP 5: il web si ribella contro la nomination di Tommaso Zorzi

Sebbene Tommaso Zorzi sia molto amato sul web, anche Maria Teresa Ruta è molto amata. E il gesto dell’influencer di nominare la sua amica è stata presa come una pugnalata alle spalle dagli utenti dei social fan del programma. Tommaso NERO che non ci sia un blocco per lui da puntate e MTR che, conoscendo i punti deboli di Signorini, lancia l'amo su Baccini specchietto per le allodole pianificando l'entrata in scena dell'uomo senza identità che le assicurerà almeno altri tre blocchi. MI INCHINO. #GFVIP — contechristino (@contechristino) February 8, 2021 MTR ha dato tutta se stessa per Tommaso. Con Oppini si è mangiata rospi su rospi pur di far felice Tommaso. Ha passato notti per stare vicino a Tommaso quando era in down e distrarlo.

Tifa con tutta se stessa per Tommaso.

Ha ammirazione enorme per Tommaso.



E lui..🤦🏻‍♂️#GFVIP — Matte051 . Ho mai dato segni di equilibrio? (@matte051) February 9, 2021

Oltre a numerosi tweet sul tradimento che Zorzi avrebbe perpretrato sulla povera Maria Teresa Ruta, altri tweet parlano di una strategia pianificata di Tommaso Zorzi che da tempo covava del rancore nei confronti della conduttrice (per ragioni non del tutto ancora chiare però). I più maligni, infine, sostengono che Zorzi sia invidioso dell’ampio spazio che Maria Teresa Ruta si stia ritagliando nel corso delle puntate di prima serata tanto da arrivare a sperare in una sua eliminazione (e dunque nominandola).