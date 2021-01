I dubbi di Tommaso Zorzi su Stefania Orlando: rivela a Cecilia che gli ha chiesto di litigare per finta

La litigata di questa notte nella casa del grande Fratello VIP 5 sta avendo degli strascichi, come succede sempre. Tommaso Zorzi infatti, sta continuando a chiedersi il perchè di tutta la rabbia di Stefania Orlando ieri nei suoi confronti. Non può essere solo per due balli fatti con Dayane Mello. Ed è per questo che stamattina, parlando con Cecilia Capriotti, Tommaso ha avanzato qualche dubbio verso la sua prima grande alleata. Zorzi infatti ha qualche sospetto. Rimettendo insieme i tasselli, si è reso conto che forse Stefania sta cercando il litigio con lui per altri motivi, non perchè abbia davvero un motivo per litigare.

Per chi non lo sapesse, dopo la serata brasiliana di ieri, Stefania ha fatto una vera e propria scenata a Tommaso, dicendo di non aver gradito affatto l’avvicinamento che c’era stato con la Mello. Non per i due balli ma per il chiarimento.

I dubbi di Tommaso Zorzi su Stefania Orlando

Questa mattina Tommaso, ripensando a quanto successo ieri, si è confidato con Cecilia e le ha spiegato che Stefania qualche giorno fa gli aveva chiesto di litigare per finta, per poi ritrattare tutto. La cosa particolare è che anche Cecilia ha confessato, giurando su Dio, che la Orlando ha fatto a lei la stessa identica proposta. Insomma il lunedì si avvicina, la voglia di clip in prime time anche, e gli altarini vengono rivelati. Nuova lite tra Tommaso e Stefania Orlando: Zorzi troppo vicino a Dayane Mello ed esplode la gelosia

Ma davvero la Orlando ha fatto queste richieste sia a Zorzi che alla Capriotti?

In attesa di conoscere la possibile reazione di Stefania a questo video, qualora le venisse mostrato in diretta, ecco per voi la rivelazione fatta da Tommaso a Cecilia. Zorzi non si spiega come sia stato possibile che Stefania si sia offesa per due balli innocenti fatti con la Mello e inizia ad avere dei dubbi che esprime alla Capriotti.

Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta #tzvip pic.twitter.com/q2z2sDpO1y— Majida (@MajidaSom) January 10, 2021

Anche Cecilia dice a Tommaso che la Orlando le ha fatto la stessa proposta: avrebbe chiesto a lei di litigare per finta. Vi ricordate che Maria Teresa aveva fatto la stessa accusa a Matilde Brandi? E’ davvero una tattica che i vipponi usano? Si spiegherebbe come mai, prima della diretta sono sempre scintille e poi il lunedì sera hanno tutti chiarito. Ma del resto si sa, è un reality e le strategie fioccano!

Tommaso continua a non capacitarsi del motivo per il quale ieri Stefania gli ha fatto quella piazzata e inizia quindi a credere che stia giocando, in malo modo, con il loro rapporto, cosa che non gli piace per nulla. Ne parlerà direttamente con lei o lascerà correre in attesa della diretta di domani sera?