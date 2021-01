Nuova lite tra Tommaso e Stefania Orlando: Zorzi troppo vicino a Dayane Mello ed esplode la gelosia

Serata brasiliana finita non troppo bene nella casa del Grande Fratello VIP 5, almeno tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Mentre forse qualcuno di voi era impegnato a vedere C’è posta per te, in casa si ballava sulle note della musica brasiliana. Una serata che doveva essere divertente ma che per Stefania Orlando si è tramutata in una sorta di dramma. Il motivo? Il riavvicinamento tra Tommaso e Dayane Mello. Zorzi infatti ha ballato un paio di canzoni con la Mello, cosa che la sua amica Stefania non ha molto gradito. La Orlando ha manifestato il suo disappunto a Giulia Salemi, parlando con lei in camera da letto e facendo notare che Tommaso, quando si tratta delle altre persone, non ha molta sensibilità. Quando Zorzi ha capito che Stefania si era offesa per un qualcosa, ha subito voluto un confronto con lei e ne è nato un faccia a faccia molto forte.

La Orlando ha subito messo in chiaro che il motivo del suo malessere non era legato al ballo ma al fatto che Cecilia le avesse detto che Tommaso e Dayane avevano chiarito.

Nuova lite al GF VIP 5 tra Stefania e Tommaso: ecco cosa è successo

Le parole di Stefania Orlando:

Mi sorprendi sempre Tommy, non sempre in positivo. Perché hai ballato con Dayane Mello? Sì, avete detto che vi siete chiariti perché vi conviene a entrambi e siete stati tutta la sera insieme. Non è che sono incavolata, piuttosto sono delusa. Non avere questo atteggiamento con me.

Bisogna dire che in settimana c’era stata in troppa calma. Ma di certo domani sera avremo qualcosa di cui parlare. Tommaso infatti non ha gradito per nulla questa piazzata e ha risposto così:

Sono pieno. Se sto con una si arrabbia lei, se sto con l’altra ti incavoli te. Io ragazze non sono il fidanzato di nessuna di voi. Ho 25 anni, sono pure gay. Se voglio fare una serata con una persona me la faccio senza dover dare giustificazioni a nessuno. C’hai 50 anni sei sposata ed etero, non mi puoi fare scenate di gelosia. Adesso va bene tutto ma basta. La pazienza che io devo avere.

Tommaso però forse non ricorda che giusto una settimana fa, Dayane Mello ha detto di Stefania Orlando che “le fa pena”. Ecco forse quando la Orlando parla di sensibilità si riferisce anche a questo fatto. Se hai una “migliore amica” in casa, non ti chiarisci con chi crede che faccia pena. Punto di vista che può essere condivisibile o meno.