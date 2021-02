E’ guerra tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: piovono accuse e si prendono decisioni drastiche

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 del primo febbraio 2021, nella casa si è scatenata una vera e propria “guerra“. Una nuova battaglia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Da grandi amici a nemici giurati e il motivo lo ha spiegato Zorzi nel corso della discussione. “Tu sei entrata nella casa millantando una grande amicizia che non c’è mai stata, per una tua strategia” ha detto l’influencer alla Salemi. Zorzi nel corso della diretta di ieri, tra l’altro, ha anche fatto il nome di Giulia Salemi, votandola. Ma quello che non ha gradito, tra le altre cose, è stato anche l’intervento di mamma Fariba che sembrava essere proprio indirizzato a lui. La mamma di Giulia, già sui social, aveva scritto che la Salemi pensa che Tommaso sia una sorta di Papa e lo tratta con troppo rispetto mentre, come ha consigliato anche in diretta, dovrebbe non insistere troppo. Della serie “chi mi ama mi segua” insomma…Tommaso quindi dopo la diretta ha affrontato Giulia dicendole che non le avrebbe più rivolto la parola, stanco per quello che è successo e sta succedendo.

Al Gf vip 5 è guerra tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Subito dopo la puntata quindi, Tommaso si è scagliato contro Giulia con queste parole:

Mia madre non avrebbe mai detto quello che ha detto la tua. Fossi stata in te non avrei detto ‘mia madre mi ha detto che’, sembra che mi nomini perché te l’ha detto lei. […] Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio ai tenuto.

Tommaso accusa Giulia di aver addirittura preso posizione usando le parole di sua madre, invece che dire la sua su quello che succede in casa. Ora Zorzi è convinto che Giulia abbia usato questa “amicizia” per i suoi scopi. E ha continuato:

Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta ultimamente. Tornassi indietro col ca**o che direi che ti volevo con me alla conduzione del programma Mediaset ‘Adoro’. Hai strumentalizzato il rapporto con me

Ovviamente Giulia non è stata a guardare e ha risposto a tono:

Non fare un discorso sulle madri, che è triste. Fai paragoni per sminuire mia mamma, dai è brutto. […] Sei maligno. Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo alla tua sfera.

La Salemi parlando poi con Pierpaolo ha ricordato che lei il GF VIP lo aveva fatto due anni fa senza averne bisogno perchè “amica di”.