Grande Fratello VIP 5 elegge il terzo finalista: ma sul suo conto ora il web si divide

Mancano esattamente due settimane alla finale di Grande Fratello VIP 5 e la trasmissione, dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, ha finalmente eletto il terzo finalista. Come già sapevamo, nel corso della settimana ben tre candidati sono finiti al televoto: Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e Donne bullizzato fuori e dentro la casa con il nomignolo di “comodino”; Rosalinda Cannavò ex Adua Del Vesco, che oltre alla forte amicizia con Dayane Mello ora punta tutto sull’amore con Andrea Zenda; e in ultimo Tommaso Zorzi, la “viperetta” del reality che alterna la sua esperienza nella casa fra strategie, attacchi, litigi e retromarce.

Solo uno dei tre ha potuto conquistare il posto di terzo finalista ufficiale di Grande Fratello VIP 5 e ad annunciare chi lo è diventato è stato Alfonso Signorni nel corso della puntata del 15 febbraio 2021. Ecco i risultato del televoto…

Grande Fratello VIP 5 elegge il terzo finalista: ecco chi è

I tre finalisti sono stati prima portato in studio per un confronto faccia a faccia con i due opinionisti – Pupo e Antonella Elia – e poi rispediti in casa per ricevere il primo verdetto. Fra i tre, il primo a vedere sfumare la possibilità di diventare finalista è il povero Andrea Zelletta: il ragazzo originario di Taranto ha conquistato solo il 3% delle preferenze; una cifra miserissima ma che denota quanto interesse ci fosse fra il pubblico a casa a supportare gli altri due contendenti. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò primo bacio innocente la sera degli innamorati (VIDEO)

A trionfare, e dunque a conquistare il terzo posto di finalista, è stato Tommaso Zorzi. L’influencer di Riccanza ha conquistato un buon 61% dei voti totali. Una cifra importante visto lo scontro a tre ma che di certo non ha placato le polemiche su di lui..

Grande Fratello VIP 5: Tommaso Zorzi finalista ma il pubblico si spacca in due

La nomination di Tommaso Zorzi verso Maria Teresa Ruta (poi ingiustamente eliminata dal reality) ha macchiato in maniera indelebile il suo modo di “giocare” all’interno del reality di Canale Cinque. Soprattutto perché l’influencer non è di certo nuovo a nominare amici del cuore: lo ha già fatto con Francesco Oppini prima e poi con Stefania Orlando. Ma in entrambi i casi le sue mire non erano andate a buon fine (ma avevano comunque creato grossi malumori in casa).

E per la serie “forte con i deboli e deboli con i forti”, sta facendo molto discutere il web l’incredibile crociata che Zorzi – assieme a Stefania Orlando – hanno creato per dare addosso a Giulia Salemi, che nel corso della puntata del 15 febbraio 2021 ha accusato il colpo in maniera decisa (finendo persino a piangere). Insomma, per i fan del reality, il giovane 25enne non è poi così tanto trasparente ed educato come vuol lasciar credere?