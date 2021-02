Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò primo bacio innocente la sera degli innamorati (VIDEO)

Love is in the air…Nella casa del Grande Fratello VIP 5 si respira aria di nuova coppia…Tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga il feeling cresce sempre di più e i due si sono detti apertamente quello che provano in questo complicato momento. Rosalinda ieri, ha raccontato a Giulia e a Dayane tutto quello che Andrea le ha detto: che le darà il tempo che le serve per capire cosa prova, che la rispetta, che è pronto ad aspettarla…Le due amiche dell’attrice siciliana sono rimaste molto colpite della parole di Andrea Zenga, e lo hanno definito un gran signore…Ma la sera di San Valentino c’è stato un dolcissimo avvicinamento tra Rosalinda e Andrea.

Nel frattempo il fidanzato della bella Cannavò ha deciso di spegnere i social, almeno per il momento. Questa la prima reazione di Giuliano che non ha commentato in nessun modo i fatti. Ma se Rosalinda aveva già detto che una volta uscita sarebbe andata a vivere con Dayane, ci sembra che adesso, la decisione su mettere fine alla sua storia con lo storico fidanzato, è cosa presa…

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sempre più intimi

Sabato sera Andrea e Rosalinda si erano messi a bordo piscina a parlare e il figlio di Walter Zenga le aveva detto:

A livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono”

Tra i due la sera degli innamorati c’è stato un tenero avvicinamento, non un bacio vero e proprio ma qualcosa che ci è andato vicino. E immaginiamo che questa sera i due saranno protagonisti di un bel terzo grado…

Intanto vi lasciamo al video di questo dolce avvicinamento Bacio di Andrea e Rosalinda 😱😱😱 #gfvip #rosmello

Sta davvero per nascere una nuova coppia a due settimane dalla finale? Vedremo…