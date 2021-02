Andrea Zenga e Rosalinda sempre più vicini: la reazione di Giuliano

Prima di dedicarsi alla preparazione della cena di Carnevale ieri, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno avuto un lungo faccia a faccia durante il quale hanno cercato di chiarire quelle che sono le loro posizioni. Il figlio di Walter Zenga le ha spiegato che spesso si sente limitato, nel senso che avrebbe piacere a darle un abbraccio o un bacio, come fa anche Andrea Zelletta ma che si blocca perchè non sa se a Rosalinda potrebbe farle piacere. L’attrice ha fatto notare che per Zelletta nutre solo una bella e profonda amicizia, per cui l’abbraccio viene letto in quel modo. Tra di loro invece, è inutile negarlo, c’è qualcosa di diverso. Entrambi concordano sul fatto che se Rosalinda non fosse stata fidanzata, ci sarebbe stato un avvicinamento. La Cannavò spiega di avere dei principi ben solidi e che per questo motivo, non succederà nulla. Se anche lei ha capito di non essere più innamorata di Giuliano, questo non significa che aprirà il suo cuore a un’altra persona. Non subito. La Cannavò ha anche ringraziato Andrea perchè ha capito, vedendo anche l’interesse che ha verso di lei, di essere pronta anche ad avvicinarsi a un altro uomo, il che significa che forse i sentimenti che prova per Giuliano, non sono poi così forti.

Ma questo lo dovrà chiarire una volta fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5.

La reazione di Giuliano al confronto tra Rosalinda e Andrea Zenga

Ovviamente il lungo discorso è stato mandato in diretta su Mediaset Extra e i video hanno fatto il giro dei social. Impossibile non pensare che il fidanzato della bella siciliana, non li abbia visti. E infatti, pochi minuti dopo i fatti, è arrivata la reazione di Giuliano.

L’attuale fidanzato di Rosalinda Cannavò per il momento, ha disattivato il suo profilo instagram, per cui non ha commentato in nessun modo quanto visto nella casa del GF VIP 5. Ma questo gesto probabilmente, vale più di mille parole.