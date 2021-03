Belen piange per Fabrizio Corona: “Si vede che non sta bene” (Foto)

Belen Rodriguez è tra le persone che ieri ha pianto nel vedere i video di Fabrizio Corona che si era ferito ai polsi, che urlava contro gli agenti, che a terra veniva bloccato prima di essere trasportato in ospedale e poi in carcere (Foto). Corona non sta bene, l’abbiamo visto tutti, e Belen è tra le persone che lo conoscono più, ed è tra quelle che chiedono di firmare la petizione per salvarlo. Dopo quelle drammatiche immagini la showgirl chiede aiuto, adesso che Fabrizio Corona è ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, prima che torni di nuovo in carcere. Per lei va aiutato non solo perché ha già pagato abbastanza con i suoi anni carcere, perché c’è un accanimento nei suoi confronti, ma anche perché va curato e la galera non è il posto giusto.

BELEN DIFENDE FABRIZIO CORONA E CHIEDE AIUTO

C’è una petizione per salvare Corona dal carcere, anche lei ha postato tra le sue storie Instagram la richiesta rivolta a tutti. E’ vero che l’ex paparazzo ha creato tanti problemi ma Belen è chiara: “Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram?”. Ha poi confessato: “Ieri ho pianto tanto. Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”. E’ ciò che ha ripetuto anche Asia Argento, il carcere non è il posto per riabilitare Fabrizio Corona, non è quella la soluzione. La Rodriguez pensa ad altro: “Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso”.