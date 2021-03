La madre di Fabrizio Corona disperata mentre lo portano in carcere (Foto)

Non siamo qui a giudicare se sia giusto o meno che Fabrizio Corona torni in carcere ma quello che in queste ore viene mostrato nelle sue storie di Instagram non lascia indifferenti (foto). Dopo avere ricevuto dal suo avvocato la notizia che il tribunale di Sorveglianza aveva revocato i domiciliari Fabrizio Corona si è ferito ai polsi, si è sporcato il volto con il sangue, ha mostrato immagini che a una madre possono solo fare male. La sua rabbia, il sangue in casa, le minacce ai giudici che hanno voluto tornasse in carcere, poi l’incontro con la signora Gabriella. Corona ha ancora il viso sporco di sangue, abbraccia sua madre che piange disperata, non vuole lasciarlo andare via mentre gli agenti di polizia sono già lì pronti per portarlo in carcere.

FABRIZIO CORONA CHIEDE A SUA MADRE DI STARE TRANQUILLA

Cerca di tranquillizzarla, le chiede se vuole delle gocce per calmarsi, le ripete che deve smettere di piangere e disperarsi perché hanno una dignità e perché lui ha già tanti altri pensieri. La signora Gabriella sta vivendo un incubo, commenta che lei una dignità non ce l’ha più. E’ una madre disperata e la sua angoscia aumenta vedendo che il figlio urla contro un agente a cui ha dato il cellulare. Urla, spintoni e il cellulare viene dato a qualcuno di fiducia ma tutto si complica mentre la madre resta a guardare, si sentono le sue urla, chiede agli agenti di non mettere le manette a suo figlio.