Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno di Nathan con le foto più belle

Sono già 11 anni da mamma per Elisabetta Gregoraci che oggi festeggia il compleanno di Nathan scegliendo una serie di foto. Dal primo scatto subito dopo il parto alle altre foto con il suo ometto e in ogni foto c’è lei, sempre presente, come promette di fare per tutta la sua vita. In una foto anche la loro famiglia al completo, Elisabetta Gregoraci stringe tra le braccia il suo bambino, neonato, alle loro spalle c’è Flavio Briatore. La coppia non è riuscita a rispettare il per sempre giurato ma restano sempre una famiglia, vivendo anche la quotidianità. Ieri Nathan già festeggiava il suo compleanno e chissà cosa avrà organizzato per lui la sua mamma.

UN COMPLEANNO SPECIALE PER NATHAN FALCO BRIATORE

Come festeggerà Nathan? Intanto, Elisabetta Gregoraci è stata la prima a fargli gli auguri sui social: “Buon compleanno Vita Mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita. Sei la mia gioia più grande: il mio podio! Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre: 11 anni fa quando ti ho stretto per la prima volta tra le mie braccia ho capito veramente cos’era l’AMORE. Auguri” Chiudendo con la richiesta a Dio di proteggerlo sempre e con “Ti amo tanto… la tua MAMMA”.

Tantissimi gli auguri tra i commenti su Instagram per il piccolo festeggiato. Caterina Balivo è tra le prime, osserva che il tempo è passato in fretta, che i figli sono cresciuti tanto. Non può mancare zia Marzia per gli auguri al suo unico nipote. Stefania Orlando e Matilde Brandi con i loro cuori rossi fanno capire che il GF Vip ha creato nuovi legami d’amicizia.