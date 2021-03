Belen risponde alle battute di Pio e Amedeo: un po’ eccessiva? (Foto)

Pioggia di applausi o di critiche per le battute di Pio e Amedeo su Belen, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino? Un po’ di tutto per la coppia di comici che ieri nella prima puntata del serale di Amici non ha perso l’occasione di prendere un po’ in giro Stefano De Martino, scomodando anche Belen e Antonino. “Finalmente Stefano De Martino diventa papà di nuovo!” tutti eravamo in attesa della battuta, non avevamo dubbi che Pio e Amedeo avrebbero tirato in ballo gossip vecchi e nuovi. Ad uscirne del tutto illeso è stato Stefano: perché è stato lui a lasciare la moglie e perché ieri sera ha mantenuto un atteggiamento da vero gentiluomo. Rivolgendosi a Maria De Filippi ha spiegato che era in difficoltà perché se rideva troppo poteva offendere qualcuno, se non rideva poteva fare ugualmente danni. In tutto questo c’è chi ha capito l’ironia e chi ha attaccato il duo. Davvero non si può più dire niente in tv? Belen ci è rimasta male ma Pio e Amedeo non hanno detto niente di diverso da ciò che lei ha detto più volte, consapevole che i suoi compagni siano simili tra loro perché lei è un’esteta.

BELEN CONSIGLIA LA SAPONETTA MA CHANEL

Tra le battute di Pio e Amedeo anche il rimprovero a Stefano, è lui che si è lasciato scappare una donna meravigliosa come Belen. Che poi si parli dei lavori di ognuno questo non dovrebbe infastidire nessuno. Unico errore magari quello di nominare il piccolo Santiago.