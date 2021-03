Belen Rodriguez con il suo ballo dei capezzoli divide tra critiche e lusinghe (VIDEO)

Nell’ultima puntata di C’è posta per te in onda il 13 marzo 2021, Belen Rodriguez è stata protagonista di un esilarante momento al fianco di Luciana Littizzetto che ha chiesto aiuto a Maria per trovare un fidanzato, avendo il cuore pronto per amare un uomo! Ma l’acchiappo su Twitter a quanto pare non funziona e quindi Luciana ha bisogno dell’aiuto di una vera professionista del settore e ha chiesto l’intervento di Belen Rodriguez. La bella argentina, fidanzata oggi con Antonino Spinalbese, di una decina d’anni più giovane di lei, è pronta quindi a dare consigli preziosi a Lucianina. Ma il suo ingresso è stato caratterizzato dalle scelte di look che non sono passate inosservate. Se è vero infatti che Belen ha indossato un abito bellissimo e super casto ( servito forse anche a celare le forme del pancino, avrete notato che non si è parlato della gravidanza percbè probabilmente la puntata è stata registrata prima), tutta l’attenzione è stata catalizzata altrove. Certamente una scelta voluta, magari proprio affinchè non si notassero le forme. Belen ha scelto di non indossare un reggiseno e a casa, ce ne siamo accorti davvero tutti, anche perchè la Littizzetto ce l’ha fatto notare per tutta la serata.

Ma non è finita qui. Oltre a parlare di copri capezzoli veri o finti, Belen si è poi lasciata andare in un balletto molto sensuale che ha diviso i telespettatori a casa tra critiche e lusinghe.

Il ballo dei capezzoli di Belen tra polemiche e complimenti

C’è chi faceva notare le grazie di Belen, libera di mostrarsi come meglio crede davanti a milioni di italiani ( e indignarsi per un balletto scherzoso ci sembra alquanto esagerato). E’ stata lei a scegliere di farlo, ben sapendo quello che poi sarebbe successo. Non voleva lanciare nessun messaggio, non aveva un qualcosa da dire se non far ridere e divertire. Paragoni con altra situazioni, ci sembrano davvero esagerati e inappropriati. E’ Belen, sa come far parlare di lei e sa come gestire la sua immagine.

Non avete ancora visto il video, ve lo mostriamo in modo che vi possiate fare un’idea.

“È la mia metà, io magari ad oggi non sono la sua,ma lui è la mia”- semi cit

Maria Belen Rodriguez mi sono follemente innamorata di te #cepostaperte pic.twitter.com/VcaqjUKJGn — 👩🏾‍🦯 (@hotgirlac) March 13, 2021

Che ne pensate?