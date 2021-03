Cristina Chiabotto pancione e voglie a cui non resiste, svela tutto (Foto)

Bellissima e felice Cristina Chiabotto mostra il suo pancione sui social, è all’ottavo mese di gravidanza e le voglie aumentano sempre di più (foto). Spesso la Chiabotto non resiste e si lascia andare alle golosità del fast food, al cioccolato, ai gelati, ma è bravissima perché ha preso solo 9 chili, anche se manca ancora un po’ di tempo per il parto. L’ex Miss Italia si tiene in forma con il pilates, non molla, continua con il suo allenamento da casa e i risultati si vedono. Confida tutto ai follower che le rivolgono le domande su Instagram ma qualcosa la nasconde. A chi le chiede quale nome avrebbe scelto per un maschietto non risponde, tiene per lei il nome, magari un giorno la sua Luce Maria avrà un fratellino.

CRISTINA CHIABOTTO ALL’OTTAVO MESE DI GRAVIDANZA

Alta 184 centimetri Cristina oggi pesa 78 chili, il suo peso iniziale era di 69, quindi 9 chili in più e lei continua a lavorare su postura, respirazione e tonificazione, tutto grazie al pilates, ma aggiunge anche delle belle passeggiate. Le sembra strano gioire in questo periodo per tutti così difficile ma la bimba che sta per nascere è la vera speranza.

Il parto è previsto per il 4 maggio e lei a 34 anni sarà mamma. Non ha però ancora preparato la valigia per l’ospedale, per il parto, promette che lo farà subito dopo Pasqua, ognuno ha i suoi tempi.

Non avrebbe mai immaginato che in poco tempo la sua vita cambiasse così tanto. Con Fabio Fulco una storia d’amore durata 12 anni ma con lui non ha mai pensato al matrimonio, a un figlio. Con Marco Roscio tutto è cambiato, ma anche per Fabio Fulco c’è una nuova vita, anche per lui l’arrivo del primo figlio grazie al nuovo amore con la sua splendida compagna.