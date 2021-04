Rosalinda Cannavò sorpresa dalla videochiamata di Dayane e Carlotta (Foto)

Una vera sorpresa per Rosalinda Cannavò ma la videochiamata di Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola ha sorpreso un po’ tutti (foto). Felice l’attrice 28enne che non si aspettava di certo una bella chiacchierata tra amiche e invece le incomprensioni sembrano ormai un vecchio ricordo o forse questa è solo una tregua. Dopo le crisi vissute nella casa del GF Vip, le dichiarazioni d’amore, le lacrime ma anche le accuse, adesso tutto sembra tornato sereno per Rosalinda e Dayane. Complice forse anche Carlotta Dell’Isola, che dal reality show di Canale 5 ha guadagnato l’amicizia con la modella brasiliana. Le frasi pesanti sono state archiviate? Dayane Mello non era ancora pronta a parlare con la sua ex amica del cuore, invece una videochiamata e in un attimo tutto è alle spalle.

DAYANE MELLO CHIAMA ROSALINDA CANNAVO’

Entrambe hanno pubblicato sui social lo screen della videochiamata. Adua Del Vesco ha spiegato che la foto non è delle migliori perché è stata scattata al volo durante la videochiamata arrivata inaspettata. “Perché oltre al gioco e le nomination, oltre alcune parole di troppo siamo persone e come tali capita di sbagliare e di non essere perfetti. Ci sono affetti però che restano e non possono svanire”.