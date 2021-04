Simona Ventura mostra la festa di compleanno in casa con la famiglia (Video)

Secondo compleanno in lockdown per Simona Ventura che sui social ha pubblicato il video della piccola festa in casa, con la famiglia. I figli, il nipotino, la sorella e ovviamente Giovanni Terzi, un cornetto gigante, la canzoncina e qualcuno che si occupa del video e riprende tutti, cane compreso. Una cena con la famiglia e Simona Ventura non potrebbe essere più felice. Ha festeggiato alla grande con il suo ritorno in tv, su Rai 2 con Game of Games. Ha sconfitto il Covid senza grossi problemi e adesso è ben poca cosa per lei restare chiusa in casa ancora un po’, circondata dall’affetto di tutti.

SIMONA VENTURA FESTEGGIA IL COMPLEANNO IN CASA

“Questo è il secondo compleanno in lockdown… non mi lamento nel mio proverbiale ottimismo ( per qualcuno si tratta a volte di incoscienza ) è stato un compleanno felice. Stiamo tutti bene e siamo insieme, grazie a Dio Vi sono grata per l’amore che mi dimostrate poiché è la mia forza e la mia benzina, il mio coraggio e la mia determinazione. Love you all” è il suo commento al video.

Romantico come sempre Giovanni Terzi che ieri per il compleanno della sua adorata compagna ha scelto una foto allegra e ha scritto: “Auguri amore della mia vita.Questa sei tu, la tua meravigliosa energia, la forza nel non piegarsi mai e di andare sempre avanti, con coraggio e passione. Questa sei tu che regali dolcezza e protezione a chi ami, che sei fedele, che ti svegli con il sorriso e vai a letto dando una carezza.Questa sei tu che mi hai salvato la vita dal primo momento in cui ti ho incontrato. Questa sei tu…”.

Aggiungendo parte del testo della canzone di Jovanotti: “La mia ragazza è magica. E lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro. E mi fa stare bene oh yeah quando io sto con lei. Se metti un vestito stampato a colori in gara coi fiori per me vinci te non è l’apparenza ma è l’apparizione che ti fa risplendere davanti a me. Sei luce di stella permetti la vita qui nel mio pianeta, tutto parla di te il sangue che brilla la mia clorofilla che scorre nel legno di mille chitarre…” Concludendo: “E si la mia ragazza è magica” Ti amo Simona”.