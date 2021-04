Paola Turani incinta corre al supermercato e compra tutto al limone (Foto)

Nel congelatore di Paola Turani ci sono tanti ghiaccioli alla menta, li aveva comprati sperando facessero effetto contro le continue nausee, poi li h lasciati lì, non le va più di mangiarli, prima li adorava. Paola Turani ha da poco superato il terzo mese di gravidanza, è al settimo cielo, si confronta di continuo con i follower ma puntualmente arrivano i commenti allarmisti. “Ogni volta che compro qualche cibo arriva il terrorismo psicologico”. Sa bene che deve fare attenzione a frutta e verdura, che devono essere ben lavate, così come sa quali cibi è meglio evitare per la toxoplasmosi ma le dicono davvero di tutto. Non ha avuto grandi voglie ma all’improvviso le arriva la voglia di limone, di ghiacciolo al limone, dopo il suggerimento di una follower. Così Paola corre al supermercato che è vicinissimo a casa sua.

PAOLA TURANI DLLE SCHIFEZZE AL CIBO SALUTARE

Un bel bottino per la Turani che al supermercato ha comprato il sorbetto ali limone, i ghiaccioli con lo stecco di liquirizia, le caramelle zenzero e limone. La liquirizia che porta problemi alla placenta, le fragole che non si devono mangiare, ognuno ha qualcosa da dire ma Paola Turani non ci sta, sorride e spiega che è ovvio che lava benissimo tutto, anche le fragole e l’insalata, utilizza il bicarbonato, sottolinea che non la spaventano certi commenti, non faranno mica male alla placenta due stecchi di liquirizia.

NAUSEE PESANTI PER LA GRAVIDANZA DI PAOLA TURANI

“Quando si hanno le nausee pesanti e il vomito vi assicuro che non si ha voglia di niente, dovevo fare attenzione anche all’acqua ma dovevo stare attenta alla disidratazione… E’ arrivato poi il bisogno di mangiare la pasta”. Poi quando ha iniziato a stare meglio ha iniziato ad avere voglia di frutta, che in genere ha sempre mangiato ma in modo normale. La voglia di mele prugne, fragole, kiwi e poi arriverà la frutta estiva e saranno tutte cose sane. Prima della gravidanza confessa che mangiava tante schifezze ma non ne ha più voglia, per il momento si sente davvero fortunata perché ha solo voglia di cose fresche e super sane. Quindi i cibi che prima di rimanere incinta adorava subito dopo non li ha più voluti vedere. Prima era pazza per le torte salate e per la Coca Cola Zero che non riusciva a smettere di bere, spera di continuare così ma immagina che tra qualche mese prenderà di nuovo le cattive abitudini. Intanto, pollo al limone è il suo piatto preferito.