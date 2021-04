Anche Stefano De Martino ha organizzato una festa di compleanno per Santiago (Foto)

Doppia festa di compleanno per Santiago che dopo avere festeggiato gli 8 anni con Belen e Antonino Spinalbese ha soffiato su altre candeline a casa di Stefano De Martino (foto). Belen e Stefano dopo la seconda separazione si sono detti addio per sempre ma restano due genitori meravigliosi per il loro piccolo Santiago. Per il piccolo De Martino prima il compleanno con la mamma, con la famiglia Rodriguez e due amichetti, poi il compleanno a casa del papà. Per lui il conduttore ha organizzato una festa coloratissima. Ha riempito il terrazzo di palloncini colorati, ha creato un’atmosfera magica per suo figlio. Una vera magia e infatti per Santiago e i suoi due amici c’era anche il mago, anche se ovviamente non in presenza.

STEFANO DE MARTINO TORNA A CASA PER LA FESTA DI SANTIAGO

Dopo gli impegni televisivi Stefano è tornato a Milano, il tempo di preparare la festa al suo bambino e poi le stories che raccontano tutto. Il giorno del compleanno non era a casa di Belen, non poteva esserci anche lui. Sui social gli auguri al suo ometto, una foto e un cuore trafitto, innamorato. Niente altro, non c’è bisogno di dire altro.

Bellissima la seconda torta di compleanno di Santiago, tutto a tema mentre Belen aveva preparato una torta al cioccolato. Sempre perfetto il loro modo di gestire la vita con il piccolo Santiago che ha dovuto superare un periodo difficile, come confidato dalla mamma. La seconda separazione non è stata semplice, Santi ormai non era più così piccolo da non capire. Alla fine è stato lui a chiedere alla mamma di fidanzarsi con Antonino, per lui è il principe che ha mandato Dio per renderla felice.

Nel frattempo Belen sembra sia partita per un lungo viaggio al sole. Con lei di certo ci sarà Antonino, ma immaginiamo anche Santiago. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.